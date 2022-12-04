Karşıyaka fırsat tepti

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni teknik patronu Selahaddin Dinçel yönetiminde oynadığı ilk maçta evinde lider Yeni Mersin İdmanyurdu'yla golsüz berabere kalan Karşıyaka, zirve yarışında farkı eritme şansını değerlendiremedi.



Geçen hafta en yakın rakibi 52 Orduspor FK'ya 1-0 mağlup olunca Teknik Direktör Erman Güraçar'ın istifa ettiği Kaf-Kaf, şampiyon apoletli Dinçel yönetiminde Mersin'e de diş geçiremeyince devre arası öncesi zirve umutlarını yitirdi.



Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda taraftarı önünde pozisyona girmekte zorlandığı 90 dakika boyunca korner bile kullanamayan yeşil-kırmızılı ekip beraberliğe razı oldu. Şampiyonluk hedeflediği ligde ilk yarının bitimine 2 maç kala Mersin İdmanyurdu'nun 8 puan gerisinde bulunan Karşıyaka, kalan 2 haftada Belediye Kütahyaspor (D) ve Elazığspor'la karşılaşacak. Karşıyaka'da ara transfer döneminde teknik heyetin kadroya neşter vurması bekleniyor.



ZİRVEYE DİŞ GEÇİREMEDİ



Bu sezon tek hedefini şampiyon olarak 2'nci Lig'e çıkmak olarak ilan eden Karşıyaka, grubunda üst sıralardaki takımlara diş geçiremedi. Play-Off ve şampiyonluk yarışı veren takımlardan Belediye Derincespor ve 52 Orduspor'a 1-0 yenilen Kaf-Kaf, Ağrı 1970 ve Yeni Mersin İdmanyurdu sınavlarında golsüz eşitliği bozamadı. Üst grupta yer alan takımlardan yalnız Karbel Karaköprü Belediyespor'u iç sahada 2-1 yenen Karşıyaka, haftaya yine Play-Off yarışındaki Belediye Kütahyaspor deplasmanına çıkacak.





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