Karşıyaka'dan muhteşem final

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta normal sezonun son haftasında şampiyonluğa ulaşan ezeli rakibi Bursaspor'u 19 yıl sonra evinde ağırladığı maçta taraftarının müthiş desteğiyle 2-0 yenen Karşıyaka ikinci olarak adını Play-Off'ta grup finaline yazdırdı.
Son iki haftadaki mağlubiyetlerle ligin final haftasına 6 puanlık avantajını yitirerek giren Kaf-Kaf senelerdir süren hayati maçlardaki şansızlığını kırdı. Sezon başından beri başına gelmeyen kalmayan, takımı kuran Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın 29 Ekim'de şok vefatı sonrası yaşadığı moral bozukluğu ve yönetim belirsizlikleriyle liderliği Bursaspor'a kaptıran Karşıyaka, aylardır yarıştığı ezeli rakibinden intikamını son hafta aldı.
Sezon boyunca tüm ilin yanı sıra her kesimden destek alan, önceki hafta uzak Artvin deplasmanında çıkması gereken şampiyonluk maçını bile iç sahaya çevirdiği kente en yakın il Balıkesir'de oynayan Bursaspor'u son hafta binlerce taraftarının tıklım tıklım doldurduğu Alsancak Stadı'nda ağırlayan Kaf-Kaf tarihi bir final yaptı. Geçen hafta Karşıyaka'yı 2-1 yenerek hem puanları eşitleyip hem ikili averaj üstünlüğünü alan Belediye Kütahyaspor aynı saatte başlayan maçta Düzcespor önünde devreyi 2-0 önde tamamlayıp büyük avantaj yakalarken Karşıyaka pes etmedi.
2'NCİ LİG'E 3 MAÇ KALDI
Karşıyaka rakibini ikinci yarıda Kadir ve Mert Torlak'ın golleriyle 2-0 yenerken, Kütahyaspor 90+3'üncü dakikada skoru 2-2'ye getiren beraberlik golünü kalesinde görünce yeşil-kırmızılılar çifte bayram yaptı.
Hafta boyunca Bursaspor cephesiyle atışan Karşıyakalılar hem ezeli rakiplerini yenip hem de ikinci olarak direkt grup finaline çıkmanın sevincini deplasmana gelen 500 Bursa taraftarı önünde yaşadı. Grup ikincisi olarak Play-Off'ta ilk iki turda maç yapmayıp direkt finale kalmayı garantileyen İzmir ekibinin önünde 2018'de düştüğü 2'nci Lig'e 7 yıl sonra dönmek içim yalnız 3 maç kaldı.
Grupta finale çıkacak ekibi bekleyen Karşıyaka eşleşeceği rakibiyle dış saha ve iç sahada iki maç oynayıp finale çıkarsa 2'nci Grup'tan gelecek takımla tarafsız sahada final oynayacak. Yıllar sonra hem Bursaspor zaferi hem de grup finali sevinci yaşayan taraftarlar takımlarını Karşıyaka Çarşı'da karşılayarak bağırlarına bastı. Yeşil-kırmızılılar finalde Kütahyaspor'u istemeye başladı.
PRİM 2 MİLYON TL
Karşıyaka takıma Bursaspor galibiyeti ve grup ikinciliği için toplam 2 milyon TL prim dağıtacak. Büyük sıkıntılar ve acılar yaşadığı sezonda 2'nci Lig'in kapısına dayanan Kaf-Kaf'ta Başkan İlker Ergüllü takıma 1.5 milyon TL prim açıkladı. Bursa galibiyeti sonrası soyunma odasına giren Gökhan Şensan'ın vefatından sonra eski Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin de 500 bin TL prim sözü verdi.
Karşıyaka'dan muhteşem final
Karşıyaka, ezeli rakibi Bursaspor'u 2-0 yenip Play-Off'ta grup finaline adını yazdırırken, futbolculara toplam 2 milyon TL prim müjdesi geldi.
3'üncü Lig 1'inci Grup'ta normal sezonun son haftasında şampiyonluğa ulaşan ezeli rakibi Bursaspor'u 19 yıl sonra evinde ağırladığı maçta taraftarının müthiş desteğiyle 2-0 yenen Karşıyaka ikinci olarak adını Play-Off'ta grup finaline yazdırdı.
- 16:56 Milli para masa tenisçi Nesim Turan, kariyerini sonlandırdı
- 16:55 Galatasaray Fuzul, Avrupa'da şampiyon oldu
- 16:54 Gaziantep'ten İrfan Can Eğribayat açıklaması!
- 16:22 Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
- 16:07 Rüdiger'e tarihi ceza gelebilir!
- 15:38 Ayvalıkgücü'nden dramatik son
- 15:37 Milan, Venezia deplasmanında galip
- 15:32 Como, Genoa'yı tek golle geçti!
- 15:22 Muğlaspor'dan 18 yıl sonra muhteşem şampiyonluk
- 15:19 Karşıyaka'dan muhteşem final
- 15:05 Sivasspor 3 puan hasretini sonlandırdı
- 15:05 Sivasspor 3 puan hasretini sonlandırdı
- 15:03 Profesyonel liglerde 11. namağlup şampiyon, Aliağa Futbol oldu
- 15:00 3. Lig'de Bursaspor ve Sebat Gençlikspor zirveye çıktı
- 14:51 Türkiye şampiyonu milli atlet Sinem Yurt'un hedefi EYOF'ta şampiyonluk
- 14:45 Simon Dehairs, Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabını kazandı!
- 14:29 Fenerbahçe'den hakem kararlarına videolu tepki!
- 14:21 Frank van den Broek: "Türk insanının tura ilgisi çok güzel"
- 14:08 Buse Naz Çakıroğlu'nun hedefi Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na namağlup gitmek
- 14:06 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
- 13:46 Beşiktaş'tan Rafa Silva kararı!
- 13:41 Trabzonspor U19, Barcelona ile tarihi finale çıkıyor!
- 13:37 Denizlispor'un 59 yıllık tarihinde büyük yıkım!
- 13:33 Başakşehir'in en büyük silahı Piatek yok!
- 13:31 Hatayspor maçının ardından Immobile için karar!
- 13:29 Göztepe, Başakşehir maçına 4 eksikle çıkacak
- 13:28 Liverpool, şampiyonluk için sahada!
- 13:24 Beşiktaş'ta Keny Arroyo parlıyor!
- 13:10 Slavko Vincic, Arsenal - PSG maçını yönetecek!
- 13:08 Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin gelecek sezondaki transferini açıkladı
- 12:29 Engin Verel: "Ali Koç için 'Yıldırım' tehlikesi var!"
- 12:00 İstanbul Yarı Maratonu'nda birinciliği Kenyalı atletler kazandı
- 11:40 Galatasaray'dan sağ bek hamlesi: Jordan Teze
- 11:37 Ömer Üründül: "Mourinho, tam tersini uyguluyor"
- 11:21 Gürcan Bilgiç: "Dzeko liderlik neymiş onu da gösterdi"
- 11:13 Galatasaray'ın bu sefer Xhaka'sı yok!
- 11:12 Ahmet Çakar: "Mourinho, Fenerbahçe'yi kobay gibi kullanıyor"
- 11:05 Erman Toroğlu: "Mourinho'nun tercihleri çok enteresan"
- 10:53 Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'ın galibiyetine yetmedi
- 10:50 Beşiktaş'ta büyük değişim sinyali!
- 10:42 Okan Buruk: "Bu akşam gösterin!"
- 10:33 Beşiktaş'a 200 milyon dolarlık gelir!
- 10:06 Rafa Silva, yine boş geçmedi!
- 09:55 Immobile İtalya basınında gündem oldu: "Kral geri döndü"
- 09:44 Yazarların Fenerbahçe değerlendirmesi!
- 09:24 Victor Osimhen, rekor için sahada!
- 01:46 Barcelona, finalde Real Madrid'i uzatmalarda devirdi!
- 01:11 Milli para atletlerden Dünya Grand Prix'sinde 6 madalya
- 01:06 Trabzonspor - Alanyaspor: 11'ler
- 01:04 Türkiye Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta başladı
- 01:01 Onvo Büyükçekmece Basketbol, sahasında hata yapmadı
- 00:42 Thomas Reis: "Galibiyete ihtiyacımız vardı"
- 00:04 Lyon, sahasında rahat kazandı!
- 23:53 Bodrum FK: "Thomas Reis'in 'Kirli Galibiyet' sözü maçın özeti"
- 23:12 Eyüpspor - Galatasaray; Muhtemel 11'ler
- 22:51 Nihat Kahveci: "Yeni TFF Başkanı hayırlı olsun"
- 22:27 Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı finalde!
- 22:14 Jose Morais'tan vatandaşı olan VAR hakemi Rui Silva'ya tepki
- 22:13 Bodrum FK - Samsunspor maçı sonrası olay!
- 22:12 Ziraat Bankkart, final serisinde 2-0 öne geçti!
Rüdiger'e tarihi ceza gelebilir!
Milan, Venezia deplasmanında galip
Como, Genoa'yı tek golle geçti!
Hull City, ligde kalma umutlarını son haftaya bıraktı!
Wolverhampton'dan ligde altı maçlık galibiyet serisi!
Borussia Dortmund'dan ligde büyük yükseliş!
Bayern Münih'ten şampiyonluğa son adım!
Andre Onana, Suudi Arabistan yolcusu
Real Betis'te Antony için karar!
Kevin De Bruyne için teklif masada
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Barcelona, finalde Real Madrid'i uzatmalarda devirdi!
-
2
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin gelecek sezondaki transferini açıkladı
-
3
Galatasaray'dan sağ bek hamlesi: Jordan Teze
-
4
Eyüpspor - Galatasaray; Muhtemel 11'ler
-
5
Galatasaray'ın bu sefer Xhaka'sı yok!
-
6
Bodrum FK: "Thomas Reis'in 'Kirli Galibiyet' sözü maçın özeti"
-
7
FIFA'dan Antalyaspor, Alanyaspor, Sakaryaspor ve Şanlıurfaspor'a yasak
-
8
Beşiktaş'a 200 milyon dolarlık gelir!
-
9
Hull City, ligde kalma umutlarını son haftaya bıraktı!
-
10
İrfan Can Eğribayat'tan Badou N'Diaye tepki