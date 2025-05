Karşıyaka'da yönetim ibra edildi, seçim 25 Haziran'a kaldı

Karşıyaka Spor Kulübü'nün mali ve olağanüstü genel kurulu Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde gerçekleşti. İzmir'in 113 yıllık en eski spor kulübü Karşıyaka'da 1 yıl içinde dördüncü kez toplanan kongrede başkan adayı çıkmazken, yönetim seçimi 25 Haziran'a ertelendi. İlker Ergüllü başkanlığındaki mevcut yönetim ise tartışmaların ardından ibra edildi.



Genel kurulda kongre divanının başkanlığına Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu gelirken, eski yönetici ve AK Parti İzmir Milletvekillerinden Kerem Ali Sürekli, Divan Kurulu Başkanı Atakan Karakaplan ve divan kurulundan Vehbi Moğol kongre divanına seçildi. Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi dışında 5 otobüs çevik kuvvet ve 4 TOMA hazır bulundu.



ŞİRKETLEŞME İÇİN ÜYE AZALTMA YETKİSİ



Karşıyaka'nın kongresinde şirketleşme çalışmaları kapsamınsa üye sayısının azaltmak için son 6 yıl üyelik aidatını ödememiş üyelerin tüzük gereği üyelikten çıkarılması konusunda yönetim kurulu ve sicil kuruluna yetki verilmesi önergesi kabul edilerek onaylandı.



BORÇ 581 MİLYON 887 BİN TL



Karşıyaka'da 31 Mart 2025 tarihi itibariyle kulübün borcu 581 milyon 887 bin TL olarak açıklandı. Basketbolda FIBA ve BAD (Basketbol Tahkim Mahkemesi) görüşmeleri süren 1 milyon 816 bin Dolar tutarındaki borcun toplam borç tutarı içine dahil edilmediği vurgulandı. FIBA'da 1 milyon 251 bin Dolar tutarındaki borcun ise taksitlendirildiği belirtildi. Yeşil-kırmızılılarda yöneticilere olan borç toplam 98 milyon 265 bin TL olarak okunurken, bu rakamın 65 milyon 595 bin TL'si Başkan İlker Ergüllü'nün, 14 milyon 600 bin TL'lik kısmı ise Nazım Torbaoğlu'nun alacağı olduğu dile getirildi. Kulübün 119 milyon TL ertelenmiş toplam 304 milyon TL kamu borcu olduğu, 42 milyon TL personel borcu olduğu belirtildi.



YÖNETİM LİMİTE TAKILDI



İzmir temsilcisinde 24 Aralık 2024'teki olağanüstü genel kurulda kulübün kayyuma kalmaması için son anda göreve getirilen yönetim, tüzükteki yüzde 10 borçlanma limitine takıldı. 1 Ekim 2024-31 Mart 2025 arasında yönetimin tüzükte belirtilen borçlanma limitinin 15 milyon TL olması gerekirken 90 milyon TL olduğu, 74 milyon borçlanma limitinin aşıldığı açıklandı. Borç tablolarını üyelere okuyan, daha önce istifa eden Denetim Kurulu Başkanı Halil Zeki Osma yönetimin ibra edilmemesi gerektiğini söyledi.



Osma, Başkan İlker Ergüllü'nün kulübe aralık ayında koyduğu icra takibinin ticari olarak konduğu, yüzde 24 değil yüzde 52 faiz oranında üzerine zam işlediği, o dönem Ergüllü'nün bir şirketi üzerinden gelen icraya 7 gün içinde itiraz edilmediğini söyledi. Osma, Ergüllü'nün icra takipli 61 milyon TL olan alacağının yüzde 52 faiz oranıyla 84 milyon TL'ye yükseldiğini belirtti. Kongre Divanı Başkanı Hasan Denizkurdu ise bu esnada başkanların ibra sıkıntısı yaşamaması için Ergüllü'nün alacaklarını silmesini veya temliğe çevirmesini istedi.



ERGÜLLÜ: KULÜBÜN KİMSEYE 1 TL ÖDEYECEK DURUMU YOK



Karşıyaka'da tablonun okunmasının ardından kürsüye gelen Başkanı İlker Ergüllü, kulübün yönetici katkısı ve sponsorluk haricinde geliri olmadığını, yönetici katkısının mecburi olduğunu belirterek, "1 Haziran 2024'te görevi devraldım, o tarihte borç 400 milyon TL'ydi. 30 Eylül itibariyle 470 milyon TL'ydi ve o dönem kongrede ibra olduk. Üzerine 2 ay kulüp yönetimsiz kaldı. 5 ayda borçlanma 110 milyon TL'ye çıkmış. 24 Aralık'taki kongrede kulübe yönetim bulunması için son anda acil bir toplantı yapıldı. Bir liste yapıldı ve ben hiç itiraz etmedim. Beni başkan görmek istediklerini söylediler. 5 aydır kimsenin giymediği vergi borcu gömleğini giydim. Başkanlık dönemimde 21 milyon TL bağış yaptım, 61 milyon TL haciz koydum. 24 Aralık'taki kongrede de bunu söyledim. Bunu Karşıyaka şirketleşirse hisse almak istediğim için koydum. Kayyuma kalırsa karşısında olmak için koydum" dedi.



"Buraya ciddi sponsorlar bulmak çok kolay değil ama yeni sponsor görüşmelerim var. Bir sonraki kongrede ben başkan olurum veya olmam Karşıyaka'nın güçlü bir sponsor desteği alacağına inanıyorum" diyerek yeniden başkan adayı olmaya açık kapı bırakan Ergüllü, "Basketbolda ligde kalmaya ne kadar sevindiysek futbolun şampiyon olamamasına o kadar üzgünüz orası kulübün kurtuluşu olacaktı. Kulübün kimseye 1 lira ödeyecek durumu yok. Tek geliri yönetici ve sponsorluk katkısı. Benim bu parayı geri almak gibi bir niyetim yok. Dediğim gibi ilerde hisse alabilirim, kayyuma giderse karşısında durabilirim veya basketbola sponsor olabilirim. Kimse de kulübü ucuza kapatmaya çalışmasın. Yeni yönetim oluşur ben alacağımı da silerim, başarı olacaksa sonuna kadar herkesle konuşurum ama yeni yönetimle yeni başkanla konuşurum" şeklinde konuştu.



TARAFTAR İTİRAZ ETTİ



Kongre Divanı Başkanı Hasan Denizkurdu, İlker Ergüllü'den konuşması üzerine alacağını temliğe çevirmesini istedi, yoksa kişisel olarak ibra etmeme yönünde oy kullanacağını belirtti. Taraftarlar Derneği Başkanı Okan Kırmacı ise kongrenin Başkan Ergüllü'nün yargılandığı mahkeme haline getirildiğini söyleyerek tartışmalara itiraz etti. Kırmacı, Ergüllü'yü daha önce yönetime getiren arkadaşlarının günah keçisi haline getirildiğini söyledi.



ERGÜLLÜ'DEN REST



Tartışmalar esnasında kongre divanından Kerem Ali Sürekli camia olarak futbolda her şey güzel giderken Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın vefatının kulüpte travma yarattığını, kulübün her alanda travmaları atlatıp güçlükle sezon sonuna geldiğini belirterek kongrede ibra maddesinin ertelenmesini talep etti. İbranın ertelenmesi oylamaya sunulmak istense de Başkan İlker Ergüllü bu kongrede ibra edilip edilmediğini görmek istediğini açıkladı.



İBRA EDİLDİ



Kongre divanından Vehbi Moğol da spor kulübü derneği statüsündeki Karşıyaka'nın yönetici bulmakta sıkıntı yaşadığını, her yönetime ibra edilmeme tehdidinin yanlış olduğunu vurguladı. Yönetimden Aygün Cicibaş da sadece Ergüllü'nün ibrası üzerine konuşulduğunu ama ibra edilmeme tehdidinin kulüp kayyuma kalmasın diye son anda görevi kabul eden tüm yönetime geldiğini dile getirdi. Tartışmalar sonrası yapılan oylamada yönetim ibra edildi. Karşıyaka'da yönetimin ibrası sonrası yeni yönetim seçimi için 25 Haziran'da yeniden kongrenin toplanacağı açıklandı.