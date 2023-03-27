Karşıyaka'da kötü gidişat sürüyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta düşme hattındaki Edirnespor'a da deplasmanda 3-0 yenilirken tek hedefi olan şampiyonluk yarışında büyük oranda havlu atıp Play-Off hattından tekrar çıkan Karşıyaka'da moraller bozuk.



Yeşil-kırmızılılarda kötü gidişin ardından teknik direktör Selahaddin Dinçel'le de yolların ayrılmasına karar verildi.



Amatör ligin bir üst basamağındaki 3'üncü Lig'den kurtulmak için geçen sezon 20 transfer yapıp hayal kırıklığı yaşayan Kaf-Kaf, toplam 13 yeni futbolcuyu kadrosuna kattığı bu sezon da hedeflerinin bir bir uzağında kalmaya başladı.



Evinde düşme hattındaki Eskişehirspor'la berabere kaldıktan sonra yine düşme barajındaki Edirnespor'a farklı yenilen Karşıyaka, galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. İzmir ekibinde takımlarını desteklemek için Edirne'ye kadar giden taraftarlar maç çıkışı kafileye büyük tepki gösterdi.



DİNÇEL YOLCU



Ligde deplasmanda 7 maçtır hiç galip gelemeyen yeşil-kırmızılılar, düşme korkusu yaşayan Şile Yıldızspor, zirve yolundaki rakibi Karbel Karaköprü Belediyespor ve Edirnespor önünde son 3 deplasman sınavında 0 çekti.



Grupta son 9 hafta öncesi zirvenin 12 puan gerisinde kalıp 40 puanla Play-Off hattının dışında 7'nci sıraya gerileyen Karşıyaka'da teknik direktör Selahaddin Dinçel'in de kredisi tükendi. Son maçlardaki puan kayıpları sonrası kontrolün kendisinde olduğunu açıklayıp Dinçel ve takıma sahip çıkan Başkan Turgay Büyükkarcı ile yönetiminin tecrübeli teknik adamla yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi.



Karşıyaka'da sezon içinde Erman Güraçar'ın yerine göreve gelmeden önce son 4 yılda 3 şampiyonluk yaşayan Dinçel, Kaf-Kaf'ta 11 maçta yalnız 3 galibiyet alırken, 5 beraberlik, 3 yenilgi elde etti. Dinçel yönetiminde ikinci kez 3 maç galibiyete hasret kalan takımda kadro dışı kararlarının da alınması bekleniyor.



3 KULVARDA YIKILDI



Karşıyaka liglerde sezonun en kritik döneminde 3 kulvarda birden mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadı. Yeşil-kırmızılıların futbol takımı düşme hattındaki Edirnespor'dan fark yiyip direkt şampiyonluk umutlarını büyük oranda tüketti. Yıllardır kulübün en başarılı branşı olan basketbolda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki Pınar Karşıyaka, zirve yarışında lider Türk Telekom'a evinde çok kötü performans sergilediği maçta 3 yıl takımda forma giyen eski oyuncusu Tony Taylor'un skorer oyunuyla 85-77 yenilip fırsat tepti. Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda geçen sezon Play-Off oynayan Kaf-Kaf, dün Edremit Belediyesi Altınoluk'a deplasmanda 3-2 yenilerek bu sezon finalleri göremeden erken havlu attı.









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