29 Ekim
Kahta 02-Kasımpaşa
3-1
29 Ekim
Toulouse-Rennes
23:05
29 Ekim
Metz-Lens
21:00
29 Ekim
Nice-Lille
21:00
29 Ekim
Marsilya-Angers
23:05
29 Ekim
Nantes-AS Monaco
23:05
29 Ekim
Paris FC-Lyon
23:05
29 Ekim
Strasbourg-Auxerre
23:05
29 Ekim
Brann-Bodo/Glimt
21:00
29 Ekim
Le Havre-Brest
21:00
29 Ekim
Celtic-Falkirk
22:45
29 Ekim
Hibernian-Rangers
22:45
29 Ekim
Paderborn-Leverkusen
0-043'
29 Ekim
FC Köln-Bayern Munih
22:45
29 Ekim
Braga-Santa Clara
22:15
29 Ekim
Benfica-Tondela
23:45
29 Ekim
Lorient-PSG
21:00
29 Ekim
Inter-Fiorentina
22:45
29 Ekim
Adliyespor-1461 Trabzon
2-0
29 Ekim
Swansea City-M.City
22:45
29 Ekim
Bursa Yildirimspor-Alanyaspor
1-2
29 Ekim
Orduspor 1967-Erbaaspor
4-2
29 Ekim
Pendikspor-Çorlu Spor 1947
3-2
29 Ekim
Manisa FK-Muğlaspor
0-2
29 Ekim
Antalyaspor-Bursaspor
0-08'
29 Ekim
Arsenal-Brighton
22:45
29 Ekim
Liverpool-C.Palace
22:45
29 Ekim
Genoa-Cremonese
22:45
29 Ekim
Wolves-Chelsea
22:45
29 Ekim
Newcastle-Tottenham
23:00
29 Ekim
Como-Verona
1-09'
29 Ekim
Juventus-Udinese
1-011'
29 Ekim
Roma-Parma
0-011'
29 Ekim
Bologna-Torino
22:45
29 Ekim
Dynamo Kiev-Shakhtar
2-181'

Karşıyaka'da hakem isyanı

Karşıyaka, bahis skandalının ortaya çıkması ve derbideki kararların ardından hakemler konusunda isyan etti.

calendar 29 Ekim 2025 12:42
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da hakem isyanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığı açıklamasıyla gündemi sarsan skandalda TFF Hukuk Müşavirliği, 152 hakemi tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Son yıllarda birçok kritik maçtaki aleyhine hakem kararlarına isyan eden 3'üncü Lig 4'üncü Grup'un köklü temsilcisi Karşıyaka, açıklanan listeyle bir kez daha ayağa kalktı.

Ligde henüz 26 Ekim Pazar akşamı Altay'la oynanan İzmir derbisinin son anlarında penaltı ve kırmızı kart pozisyonlarına tepki gösteren Karşıyaka, o maçın pozisyonlar önünde olan yardımcı hakemlerinden Erdoğan Sertan Akman'ın da bahis oynaması nedeniyle PFDK'lık olmasına öfke kustu. PFDK açıklamasında, "Klasman Yardımcı Hakemi Erdoğan Sertan Akman'ın futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

Karşıyaka'nın geçen sezon 19 Mayıs'ta Muşspor'la oynayıp 2-1 yenilerek elendiği Play-Off grup finali rövanş maçını yönetip tartışmalı kararlarıyla yeşil-kırmızılıları çileden çıkaran Hakem Mehmet Ali Özer de aynı gerekçeyle PFDK'ya sevk edilirken, sosyal medyada binlerce Karşıyakalı hakemlere tepki gösterdi. Karşıyakalılar, o maçlardaki aleyhlerine tartışmalı pozisyonların görüntülerini paylaşıp isyan etti. Hakemlerin kendi yönettikleri maçlara bahis oynayıp oynamadıklarının ise soruşturmanın ardından açığa çıkması bekleniyor.

