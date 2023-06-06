Karşıyaka'da Ergüllü'den teşekkür ve çağrı

TFF 3'üncü Lig'de sezonu yine hayal kırıklığıyla noktalayan Karşıyaka'da camiadaki seçimli kongre tartışmaları sürerken, Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü, başkan adaylığına destek veren taraftarlara teşekkür etti. Yeşil-kırmızılıları 5.5 yıldır yöneten Başkan Turgay Büyükkarcı'ya da kulübün önünü tıkamayıp bir an önce olağanüstü genel kurul kararı alma çağrısı yapan Ergüllü, "Karşıyaka Çarşı Grubu ve Karşıyaka Taraftarlar Derneği'mizin bana ve birlikte hareket ettiğimiz dostlarıma destek ve güven beyanı hepimizi gururlandırdı ve Karşıyaka'ya karşı olan sevgimizi, sorumluluğumuzu daha da artırdı" dedi.

Kendisine camianın birçok önemli ismi ve iş insanlarından da destek mesajları geldiğini belirten İlker Ergüllü, Başkan Büyükkarcı'nın sandığa gitmeyerek tüm camianın yeni sezon için vebalini aldığını dile getirerek, "Bu dönemde camianın önemli isimleri, değerli tecrübeleri, saygıdeğer iş insanlarından gelen ciddi destek mesajları da doğru yolda olduğunuzun bizler için ispatı oldu.

Tüm bunlara rağmen sayın Turgay Büyükkarcı'nın seçimli kongreye gitmemesi tüm camianın 2023-2024 yılı sorumluluğunu ve vebalini alması yine tek adam tercihidir" ifadelerini kullandı.

Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı'nın sosyal medyadaki ve sezon içinde tribündeki tepkilere rağmen seçimli kongreyi gündeme almayacağı öğrenildi. Temmuz 2021'deki olağan kongrede 3 yıllığına yeniden seçilen ve görev süresinin dolmasına 1 sene daha olan Büyükkarcı'nın seçime gitmeyi hiçbir şartta düşünmediği belirtildi. Eski futbol şube yöneticileri Osman Dal, Tayfun Yelkençiber, Mehmet Peköz ve Ayhan Gültekin'le görüşerek yeni futbol şubesini netleştirmeye çalışan, şube bütçesini 35 milyon TL'ye çıkardığı ifade edilen Büyükkarcı, teknik direktörlük için de Mehmet Altıparmak, Reha Erginer ve Reha Kapsal üzerinde duruyor.

Karşıyaka'da 4 yıldır sportif direktörlüğü yürüten takımın eski futbolcu ve teknik direktörlerinden Atilla Güneş, görevinden ayrıldı. Güneş'in futbol şubesindeki yeni yapılanma sürecinde Başkan Turgay Büyükkarcı'yla görüşerek ayrılık kararını ilettiği öğrenildi.