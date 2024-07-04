Karşıyaka'da çifte veda

3. Lig ekibi Karşıyaka'da Bilal Ceylan ve Barış Sağır takımla vedalaştı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Karşıyaka'da çifte veda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2024 17:27
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka, geçen sezonki kadrosunda yer alan iki oyuncusuyla yollarını ayırdı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'tan kiralanan sağ bek Bilal Ceylan ve sözleşmesi sona eren ön libero Barış Sağır takımla vedalaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bilal Ceylan ve Barış Sağır'a formamızı giydikleri süre boyunca verdikleri mücadele ve göstermiş oldukları özveri için teşekkür ediyoruz ve kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz" denildi.

Barış geçen sezon ligde 26, kupada 2 maçta oynayıp 1 gol atarken, Bilal ise ligde 22 müsabakada görev yapıp 3 kez rakip fileleri sarstı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery