Karşıyaka'da çifte veda

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka, geçen sezonki kadrosunda yer alan iki oyuncusuyla yollarını ayırdı.



Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'tan kiralanan sağ bek Bilal Ceylan ve sözleşmesi sona eren ön libero Barış Sağır takımla vedalaştı.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bilal Ceylan ve Barış Sağır'a formamızı giydikleri süre boyunca verdikleri mücadele ve göstermiş oldukları özveri için teşekkür ediyoruz ve kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz" denildi.



Barış geçen sezon ligde 26, kupada 2 maçta oynayıp 1 gol atarken, Bilal ise ligde 22 müsabakada görev yapıp 3 kez rakip fileleri sarstı.





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