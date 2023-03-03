Karşıyaka'da Caner Bulut çağrısı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın Spor Toto 1'inci Lig'de yer aldığı dönemde takımda forma giyen eski futbolcularından Caner Bulut'un, 6 Şubat'ta yaşanan yüzyılın deprem felaketinden ailesiyle birlikte etkilendiği ortaya çıktı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'da Caner Bulut çağrısı
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03 Mart 2023 17:19
Yeşil-kırmızılılarda 2012-2013 sezonunda oynayan 34 yaşındaki futbolcunun, deprem felaketini memleketi Hatay Antakya'da yaşadığı öğrenildi.

Karşıyaka'da teknik direktör Selahaddin Dinçel'in yardımcısı olarak görev yapan eski futbolculardan Fatih Şen, kulüpten takım arkadaşının Hatay'ın plaka kodu olan 31 numaralı formasını destek olmak için açık artırmayla satışa çıkardı.

Fatih Şen, "Daha önce Karşıyaka'mızda forma giyen ve bizzat benim kardeşim olan Caner Bulut, yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle diğer tüm vatandaşlarımız gibi bu durumdan ailesi ile birlikte olumsuz etkilenmiştir. Başta Karşıyaka camiası olmak üzere beni tanıyan bütün başkanlarımı, yöneticilerimizi, büyüklerimi, arkadaşlarımı ve kardeşlerimi bu destek çağrıma davet ediyorum. Caner Bulut kardeşimin bizzat giymiş olduğu Karşıyaka formasını açık artırmaya sunuyorum, tekliflerinizi instagram üzerinden dm yolu ile bana iletebilirsiniz. Bunun haricinde yardım etmek isteyen büyüklerim, dostlarım, kardeşlerim de dm üzerinden bana ulaşabilirler" mesajını yayınladı.

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