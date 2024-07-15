Karşıyaka'da ayrılıklar sürüyor

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'da ayrılık kervanına stoper Ömer Alper Tatlısu da eklendi.



Geçen sezon başında Yeni Mersin İdmanyurdu'ndan transfer edilen Alper, yeşil-kırmızılı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen teknik heyetin raporuyla kadrodan elendi.



Karşıyaka formasıyla ligde 19, kupada 2 maça çıkıp 1 gol kaydeden 27 yaşındaki savunma oyuncusu, 3'üncü Lig takımlarından Orduspor 1967 ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.



Daha önce Şeref Özcan, Mehmet Alaeddinoğlu, Haydar Yılmaz, Fatih Taşdelen, Erdinç Çepoğlu, Erdem Gökçe, Emre Keleşoğlu, Emir Koldere, Bilal Ceylan, Barış Sağır, Hakan Erçelik ve Batuhan Kuru ile yollarını ayıran Karşıyaka, Alper'in de gidişiyle 13 futbolcuyla vedalaşmış oldu.



Kaf-Kaf dış transferde şimdiye kadar santrfor İshak Kurt, stoper Metin Peker, sol kanat Ali Sinan Gayla ve stoper Abdulkadir Öksüz'le anlaştı.





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