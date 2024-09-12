Karşıyaka Çağatay'ı açıkladı

Karşıyaka, Esenler Erokspor'dan forvet oyuncusu Çağatay Yılmaz'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı.



Kanatlar ve ileri uçta görev yapıp bu sezona kadar gruptaki rakiplerden Bursaspor'un takım kaptanlığını yapan 24 yaşındaki Çağatay, İzmir ekibine resmen imza attı. Yeşil-kırmızılılar oyuncuyla ilgili, "2000 doğumlu hücum oyuncusu Çağatay Yılmaz'ın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda oyuncunun kendisi ve kulübü Esenler Erokspor ile anlaşmış bulunmaktayız. Çağatay'a hoş geldin diyoruz ve takımımızla birlikte başarılar diliyoruz. 2024-2025 sezonunda Esenler Erokspor'a transfer olan Çağatay Yılmaz, profesyonel futbol hayatına Bursaspor'da başladı ve daha önce Kırşehir, Amed ve Niğde Anadolu'da kiralık olarak forma giydi. 2023-2024 sezonunda Bursaspor ile 25 karşılaşmada sahada yer alan Çağatay, 13 gole imza attı" açıklamasını yaptı.



