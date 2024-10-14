Karşıyaka Basket'in, Avrupa'da 272. randevusu

Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 15 Ekim Salı günü Saint-Quentin'i konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karşıyaka Basket'in, Avrupa'da 272. randevusu
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14 Ekim 2024 15:25
Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Karşıyaka, 15 Ekim Salı günü Fransa temsilcisi Saint-Quentin'i konuk edecek.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki Karşıyaka-Saint Quentin maçı saat 19.30'da başlayacak.

Gruptaki ilk maçında ağırladığı İspanyol ekibi Tenerife'ye 87-76 mağlup olan Karşıyaka'nın rakibi ilk müsabakasında Yunan ekibi Kolossos H Hotels'i 84-54 yendi.

Grubun diğer maçında Kolossos H Hotels, La Laguna Tenerife'yi 16 Ekim Çarşamba günü konuk edecek.

Avrupa'da 272. randevu

Karşıyaka, Avrupa kupalarında 272. maçına çıkacak.

İzmir ekibi geride kalan 271 müsabakada 142 galibiyet, 127 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu müsabakalarda 21 bin 616 sayı atan yeşil-kırmıızlı ekip, potasında 21 bin 102 sayı gördü.

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