NBA'in efsane koçu George Karl, Denver Nuggets'ın 15 numaralı formayı hem Nikola Jokic, hem de Carmelo Anthony için emekliye ayırması gerektiğini söyledi.



NBA tarihinde hiçbir takım iki farklı oyuncunun formasını emekliye ayırmamış olsa da, Karl, Nuggets'ın 15 numara için özel bir istisna yapmasını talep etti.



Eski Nuggets koçu, takımın her iki formayı da asarak, oyuncularını bu şekilde onurlandırmayı düşünmesi gerektiğini açıkladı:



"İki tane 15 numaralı forma asılması beni zerre kadar rahatsız etmez. Her ikisinin de bir gün emekliye ayrılacağını düşünüyorum. Jokic'inki bence emekli edilmeyi hak ediyor. Dipte olan bir takımı aldı ve zirveye taşıdı. Bunların hepsi de Carmelo Anthony'nin draft edilmesiyle başladı."



Takımda geçirdiği sadece sekiz yılda Jokic, Nuggets'a tarihindeki ilk NBA şampiyonluğunu kazandırmasının yanı sıra, bireysel olarak yakaladığı iki kez MVP ödülü kazanma, altı kez All-Star seçilme ve beş kez de All-NBA oyuncusu olma gibi başarılarıyla, şimdiden kendisini Nuggets tarihinin en iyi oyuncuları arasına yerleştirdi.



2003'te takıma katılmış olan Anthony ise, skorerlik anlamında bireysel olarak iyi sezonlar geçirmiş, fakat Nuggets'ı en fazla Batı Konferansı Finallerine taşıyabilmişti.





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