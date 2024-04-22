Efsanevi NBA koçu George Karl, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in "gördüğü en iyi basketbol oyuncusu olabileceğini" söyledi.



Karl, Jokic'in Nuggets'ı Los Angeles Lakers'a karşı playoff ilk turunun 1. maçında 114-103 galibiyete taşıyan 32 sayı ve 12 ribaundlık muhteşem performansının ardından, X'te (Twitter) Denver yıldızına olan hayranlığını dile getirdi.



Nuggets'ın eski koçu, sahadaki dominant performansından etkilendiği Jokic'in, 50 yıllık kariyerinde gördüğü en iyi oyuncu olabileceğini dile getirdi:



"50 yıldır basketbolun içindeyim ve aralarında Connie, Julius, Michael, Tim, Shaq, KAJ, Kobe ve LBJ'in de bulunduğu pek çok inanılmaz oyuncu gördüm. Ancak bu noktada Jokic'in gördüğüm en iyi oyuncu olabileceğini düşünüyorum."



Bu sezonu 79 maçta 26,4 sayı, 12,4 ribaund ve 9,0 asist ortalamaları yakalayarak kapatan Joker, kariyerinin üçüncü MVP ödülünü kazanmaya oldukça yakın.





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