Karl-Heinz Feldkamp: "G.Saray'da yönetim, benim yerime 11 kurmak istiyordu"

Galatasaray'ın eski teknik adamı Karl-Heinz Feldkamp, sarı - kırmızılı takımda yaşadıklarını anlattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Karl-Heinz Feldkamp: 'G.Saray'da yönetim, benim yerime 11 kurmak istiyordu'
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26 Mart 2021 18:04
Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden 86 yaşındaki Karl-Heinz Feldkamp, Alman basınına verdiği röportajda Galatasaray'daki son deneyiminde yaşadıklarına değindi.

2007-08 sezonunda yönetimin kendisi yerine 11 yapmaya çalışması üzerine ayrıldığını kaydeden Feldkamp, "2007'de, 73 yaşında Galatasaray'a gittim ancak çok formdaydım. Oğlum bana, 'Baba Türkiye'de iyi bir tedavi görürsen sakın oradan ayrılma' dedi. 29. hafta sonunda bıraktım. Hastalığım nedeniyle bıraktığımı söylediler ama öyle değildi. Yönetim benim yerime 11 kurmaya çalışıyordu. Ben de, 'Bir daha olursa, buradan çeker giderim' dedim ve bu dediğimi de yaptım. Sonra Galatasaray şampiyon oldu ancak ayrıldığımda çok iyiydiler." ifadelerini kullandı.

Danışmanlık görevini de sorumluluğu az olduğu için bıraktığını söyleyen eski teknik adam, "Sezon bittiğinde yerime birini bırakıp birkaç ay daha iletişimde kalmayı planlıyordum. 2008 sonunda Marbella'ya geri dönebilirdim, eşimle böyle anlaşmıştım. Sonra Galatasaray'da tekrar danışmanlık rolüm oldu ancak dışarıda aktif olmak ve sorumluluğun olmaması bana göre değil." dedi.

2007-08 sezonuna Feldkamp ile başlayan Galatasaray'da Alman hoca sezonun bitimine 6 hafta kala istifa etmiş ve sarı-kırmızılılar sonrasında 6'da 6 yaparak şampiyonluğa ulaşmıştı.



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