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Kareem Abdul-Jabbar'ın oğlu, komşusunu bıçakladığı iddiasıyla tutuklandı!

Los Angeles Lakers efsanesi Kareem Abdul-Jabbar'ın oğlu Adam Abdul-Jabbar'ın, komşusunu birçok kez bıçakladığı iddia edildikten sonra bu hafta başında tutuklandığı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers efsanesi Kareem Abdul-Jabbar'ın oğlu Adam Abdul-Jabbar'ın, komşusunu birçok kez bıçakladığı iddia edildikten sonra bu hafta başında tutuklandığı açıklandı.

28 yaşındaki Adam Abdul-Jabbar, ölümcül bir silahla bir dizi saldırı yapmak ile suçlandı.

TMZ Sports'a göre, polis 9 Haziran akşamı saat 22:00 civarında bir bıçaklama şikayetine yanıt verdi.

Bir polis sözcüsü, "Kurbanın komşusu olan şüpheli, olaysız bir şekilde tutuklandı." şeklinde konuştu

Mağdurun yakındaki bir hastaneye götürüldüğü ve iddia edilen saldırı sonucu "hayati tehlikesi olmayan birden fazla yaralanması" olduğu belirtildi.

İddia edilen suçla ilgili soruşturma sürüyor ve Abdul-Jabbar ise bu sırada polis tarafından gözaltına alınmış durumda. TMZ'nin, durumla ilgili yorum yapmak için Abdul-Jabbar ailesine ulaşamadığı söylendi.

Adam, Abdul-Jabbar'ın beş çocuğundan biri ve aynı zamanda, 1995'te babasıyla birlikte "Full House" dizisinin bir bölümünde ve 2017'de yine babasıyla birlikte "Celebrity Family Feud"un bir bölümünde yer almıştı.


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