Kardeşi öldürülen Serge Aurier'den mahkemeye duygusal mektup

Galatasaray'ın Nottingham Forest'tan kiraladığı Fildişi Sahilli Serge Aurier'in 2020 yılında öldürülen kardeşi Christopher'un mahkemesinde karar nihayet verilirken Aurier'nin de mektubu okundu.
KARDEŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Serge Aurier'nin kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Christopher Aurier, 13 Temmuz 2020 tarihinde Toulouse'taki bir gece kulübünün önünde Kuevi Koudoyor isimli biri tarafından öldürülmüştü. Christopher da abisi Serge gibi Lens altyapısından yetişmiş bir futbolcuydu.
CEZASI AÇIKLANDI
Dört yıl sonra karar nihayet açıklandı. Cuma günü Haute-Garonne Ağır Ceza Mahkemesi, 31 yaşındaki Kuevi Koudoyor'u Serge Aurier'in kardeşi Christopher Aurier'i öldürmekten 23 yıl hapis cezasına çarptırdı.
'BEN AİLESİ SONSUZA DEK PARÇALANMIŞ BİR ADAMIM'
Duruşmaya katılmayan Serge Aurier, mahkemeye avukatı Romain Vanni tarafından okunan bir mektupla hitap etti: "Dikkatleri asıl önemli olandan uzaklaştırmak istemedim. Christopher'ın hayatı bir katil tarafından alındı. Ben ailesi sonsuza dek parçalanmış bir adamım."
KARDEŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Serge Aurier'nin kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Christopher Aurier, 13 Temmuz 2020 tarihinde Toulouse'taki bir gece kulübünün önünde Kuevi Koudoyor isimli biri tarafından öldürülmüştü. Christopher da abisi Serge gibi Lens altyapısından yetişmiş bir futbolcuydu.
CEZASI AÇIKLANDI
Dört yıl sonra karar nihayet açıklandı. Cuma günü Haute-Garonne Ağır Ceza Mahkemesi, 31 yaşındaki Kuevi Koudoyor'u Serge Aurier'in kardeşi Christopher Aurier'i öldürmekten 23 yıl hapis cezasına çarptırdı.
'BEN AİLESİ SONSUZA DEK PARÇALANMIŞ BİR ADAMIM'
Duruşmaya katılmayan Serge Aurier, mahkemeye avukatı Romain Vanni tarafından okunan bir mektupla hitap etti: "Dikkatleri asıl önemli olandan uzaklaştırmak istemedim. Christopher'ın hayatı bir katil tarafından alındı. Ben ailesi sonsuza dek parçalanmış bir adamım."