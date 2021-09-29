Karateci aileden milli takıma 3 sporcu

Adana'da 23-26 Eylül'de düzenlenen Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanan Malatyalı Uygur ailesinden 3 fert, milli takıma seçilmenin gururunu yaşıyor.



Malatya'da karate antrenörlüğü yapan 7 çocuk babası Zeki Uygur, AA muhabirine, yaklaşık 40 yıldır severek bu sporu yaptığını, çocuklarının da karate sporuyla ilgilendiğini, şampiyonalara katıldığını söyledi.



Son olarak Adana'da düzenlenen şampiyonaya 18 yaşındaki kızı Fatma, oğlu Burak ve gelini Umay'ın katıldığını dile getiren Uygur, yarışmada kızı ile gelininin altın madalya kazandığını ifade etti.



Kızı, oğlu ve gelininin milli takıma seçildiğini dile getiren Zeki Uygur, şöyle konuştu:



"Fatma 18 yaşına yeni girmesine rağmen 3 ay arayla iki Türkiye şampiyonluğu aldı. Şanlıurfa'daki Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda altın madalya aldı ve Finlandiya'daki Avrupa Şampiyonası'na gitti. Bu hafta ise Adana'daki Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda üstün performans göstererek rakiplerini yendi, Türkiye şampiyonu oldu. Bu şampiyonada oğlum Burak, 67 kilogramda milli takıma seçildi. Yıllardır milli takıma seçiliyor. Burak'ın eşi, gelinim 55 kilogramda Umay, kilosunda şampiyon oldu. Umay, milli takım seçmelerinde rakiplerini yenerek kilosunda milli takımı dünya şampiyonasında temsil etme hakkı elde etti. Fatma ise bir yenilgiyle milli takımda ikinci sırada yer aldı."



"Şampiyonada 5 maç sonucunda birincilik elde ettim"



Şampiyonada altın madalya kazanarak Türkiye Karate Milli Takımı'na seçilen Fatma Uygur ise kendisinden yaşça büyük rakipleriyle mücadele ettiğini, zorlu müsabakaların ardından altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Şampiyonada +68 kilogramda yarıştığını, olimpiyatlara katılmış bir sporcuyla karşılaştığını ve puan almanın hiç de kolay olmadığını dile getiren Fatma, "Şampiyonada 5 maç sonucunda birincilik elde ettim. Kürsüde olimpiyatlara giden bir ablam vardı. O, üçüncü sırada yer aldı, ben o ablamı geçerek 1. oldum. Ertesi günkü milli takım dünya seçmelerinde 2. oldum, yaşıma göre iyi performans sergiledim. Bundan sonraki hedefim Balkan Şampiyonası'nda birincilik kürsüsünde olmak ve milli takım ile dünya şampiyonasına katılmak." diye konuştu.



