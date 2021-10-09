Karagümrük, şampiyon hocayı kaptı

Fatih Karagümrük Kulübü, kadın futbol takımının teknik direktörlüğüne Bahar Özgüvenç'in getirildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz 2021-2022 sezonu Kadın Futbol Takımımızın teknik direktörlüğü için geçtiğimiz sezon Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile şampiyonluk yaşamış Bahar Özgüvenç ile anlaşmıştır. Kendisine ve kulübümüze hayırlı olsun."
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz 2021-2022 sezonu Kadın Futbol Takımımızın teknik direktörlüğü için geçtiğimiz sezon Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile şampiyonluk yaşamış Bahar Özgüvenç ile anlaşmıştır. Kendisine ve kulübümüze hayırlı olsun."