Karagümrük, şampiyon hocayı kaptı

Fatih Karagümrük, kadın takımının başına Bahar Özgüvenç'i getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karagümrük, şampiyon hocayı kaptı
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09 Ekim 2021 21:10
Fatih Karagümrük Kulübü, kadın futbol takımının teknik direktörlüğüne Bahar Özgüvenç'in getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz 2021-2022 sezonu Kadın Futbol Takımımızın teknik direktörlüğü için geçtiğimiz sezon Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile şampiyonluk yaşamış Bahar Özgüvenç ile anlaşmıştır. Kendisine ve kulübümüze hayırlı olsun."


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