Karagümrük, şampiyon hocayı kaptı

Fatih Karagümrük Kulübü, kadın futbol takımının teknik direktörlüğüne Bahar Özgüvenç'in getirildiğini duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Kulübümüz 2021-2022 sezonu Kadın Futbol Takımımızın teknik direktörlüğü için geçtiğimiz sezon Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile şampiyonluk yaşamış Bahar Özgüvenç ile anlaşmıştır. Kendisine ve kulübümüze hayırlı olsun."



