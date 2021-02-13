Karagümrük - Fenerbahçe: İlk 11'ler

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk olacak.Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 48 puan yazdırdı. Fenerbahçe, 25. haftaya averajla 3. sırada girdi.36 yıl sonra mücadele ettiği Süper Lig'de sergilediği performansla dikkati çeken Fatih Karagümrük ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. İstanbul temsilcisi, 37 puanla 8. basamakta yer aldı.İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borini, AdemiAltay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Mesut Özil, Valencia, Osayi, ThiamSüper Lig'de ezerli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Karagümrük karşısında kazanarak yarışın dışında kalmak istemiyor.Sezonun ilk yarısında Samatta'nın 2 golüyle Karagümrük'ü yenen Fenerbahçe, Galatasaray mağlubiyeti sonrasında yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.Süper Lig'de bu sezon hem transferleri hem de aldığı galibiyetlerle adından söz ettiren Karagümrük üst üste 3. galibiyetini almak istiyor.2 maçtır kazanan Karagümrük, bu sezon ilk kez 3 maçlık seri yakalamak istiyor. Karagümrük ayrıca son 3 maçtır kalesinde gol görmüyor.Fenerbahçe'de 5 futbolcu, Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 26. haftada Göztepe ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.