Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Süper Lig'in ilk 6 haftasında 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 3 puanla 17. sırada bulunuyor.
Trabzonspor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucunda 11 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.
- Son 3 maçından puan alamadı
Fatih Karagümrük, son 3 lig karşılaşmasından puan alamadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig'in son 3 maçında Kasımpaşa'ya 1-0, RAMS Başakşehir'e 2-0 ve Samsunspor'a da 3-2 mağlup oldu.
Karagümrük, 3 puana hasret kaldı!
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de Trabzonspor'u konuk edecek.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacak.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Zaniolo Udinese'de parladı, gözler yeniden milli takımda
-
9
Galatasaray'da Sane'den taraftara jest
-
8
Fenerbahçe'de bir aday da Ersun Yanal!
-
7
Real Madrid'de derbi öncesi Arda Güler gelişmesi!
-
6
Real Madrid, stadının ismini değiştiriyor!
-
5
Fenerbahçe'de iki efsane hamlesi: Volkan Demirel & Aykut Kocaman
-
4
Liverpool'da Hugo Ekitike'ye ağır ceza!
-
3
Alanyaspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
-
2
Eski Arsenal futbolcusu, maç sırasında hayatını kaybetti
-
1
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için mutlu son!
- 15:44 Sakaryaspor'dan Caner Erkin ve Burak Altıparmak kararı
- 15:37 Benfica, Jose Mourinho'nun tazminatını açıkladı!
- 15:25 Defne Kurt'tan 5 günde 4. altın!
- 15:21 Erdenay ailesinden basketbol mirası
- 15:14 Euroleague heyecanı başlıyor!
- 15:13 Türkiye "Gençlik Kampı Modeli" Azerbaycan'da uygulanacak
- 15:08 Çocuk futbolunun önemli organizasyonlarından 'Selectum Gold Cup'a Antalya ev sahipliği yapacak
- 15:03 Samsunspor Gaziantep deplasmanında
- 14:58 Eyüpspor zorlu Göztepe sınavında
- 14:47 Trabzonspor ile Fatih Karagümrük 11. randevuda
- 14:41 Thomas Reis: "Avrupa'da güzel işler yapmak istiyoruz"
- 14:37 Karagümrük, 3 puana hasret kaldı!
- 14:34 Basketbolda haftanın programı
- 14:30 Gazianatep FK, Samsunspor'u ağırlayacak!
- 14:21 Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası İzmir'de başladı
- 14:13 Bodrum FK'yi Seferi ve Fredy sırtlıyor
- 14:10 Marmaris Ultra Trail, yenilenen parkurlarıyla sporcuları bekliyor
- 14:06 Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası, Ankara'da başladı
- 14:03 Kosovalı kadın güreşçiler Edirne'de kamp yapıyor
- 14:00 Zaniolo Udinese'de parladı, gözler yeniden milli takımda
- 13:44 Liverpool'dan alkışlanacak hareket
- 13:39 Türk futbol tarihinin en pahalı maçı!
- 13:33 Goalball Kadın Milli Takımı, 2025 Goalball Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor
- 13:19 Celtics'in yeni sahibi Chisholm: "Şampiyonluk için ne gerekiyorsa yapacağım!"
- 13:18 Lowry, 76ers oyunculuğuna devam ederken Prime Video için analistlik yapacak
- 13:17 Jazz, efsane koç Frank Layden'ı formasındaki yama ile anacak
- 13:16 Jared McCain, idmanda başparmağındaki bağları kopardı
- 13:15 Lakers, koç JJ Redick'in sözleşmesini uzattı
- 13:14 Pelinka: "LeBron'un Lakers'ta emekli olmasını çok isteriz"
- 13:14 Sergio Busquets futbola veda ediyor
- 12:51 Karşıyaka filesine Ergüllü desteği
- 12:46 İşte futbolda haftanın programı
- 12:35 Fenerbahçe'de performans alarmı: İrfan Can Kahveci
- 12:23 Shane Larkin'den milli takım açıklaması!
- 12:20 Okan Buruk kendisini Liverpool'a hazırlıyor!
- 12:18 En-Nesyri: "Topla buluşamazsam nasıl gol atacağım?"
- 11:54 Ancelotti: 'Mourinho yüzünden kulüp sahibini utandırdım'
- 11:21 Avrupa'nın gözü Pina'nın üzerinde!
- 11:19 Real Madrid'de derbi öncesi Arda Güler gelişmesi!
- 11:16 Onuachu'dan Trabzonspor taraftarını heyecanlandıran mesaj!
- 11:12 Fenerbahçe'de Tedesco ile futbolcular arasında kriz iddiası!
- 11:11 Real Madrid, stadının ismini değiştiriyor!
- 11:00 Domenico Tedesco için kritik 90 dakika!
- 10:53 TFF Başkanı'ndan FIFA, UEFA ve tüm ulusal federasyonlara İsrail mektubu
- 10:40 Fenerbahçe'de bir aday da Ersun Yanal!
- 10:31 Sıfırlar kulübü: Fenerbahçe!
- 10:27 Fenerbahçe'de 'yeter' gitti, 'beter' geldi!
- 10:24 Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor!
- 10:13 Trabzonspor'da Stefan Savic parladı!
- 10:11 Yazarlardan Türk takımları için Avrupa yorumu
- 09:41 Beşiktaş'ta Tammy Abraham, kendine geldi!
- 09:35 Beşiktaş'a Sergen Yalçın dokunuşu!
- 09:30 Galatasaray rekora doğru yürüyor
- 09:30 Ömer Faruk Ünal: "Ali Koç'a kim özür diletti"
- 09:09 Galatasaray'da Yunus Akgün'den tam verim
- 09:02 Domenico Tedesco da Fenerbahçe'ye çare olamadı!
- 08:47 Beşiktaş, Kayseri'de ilkleri yaşadı!
- 08:42 Sergen Yalçın'dan Rafa'ya özel terapi!
- 08:41 Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için mutlu son!
- 08:40 Fenerbahçe'de iki efsane hamlesi: Volkan Demirel & Aykut Kocaman
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Liverpool'dan alkışlanacak hareket
Sergio Busquets futbola veda ediyor
Real Madrid'de derbi öncesi Arda Güler gelişmesi!
Real Madrid, stadının ismini değiştiriyor!
Lyon, Tanner Tessmann'la güldü!
Stuttgart Avrupa'ya galibiyetle başladı
Aston Villa, evinde tek golle galip!
Eski Arsenal futbolcusu, maç sırasında hayatını kaybetti
Osasuna'ya 90+2'de şok!
Genoa, evinde rahat turladı!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|6
|6
|0
|0
|18
|2
|18
|2
|Göztepe
|6
|3
|3
|0
|10
|2
|12
|3
|Fenerbahçe
|6
|3
|3
|0
|10
|5
|12
|4
|Samsunspor
|6
|3
|2
|1
|8
|6
|11
|5
|Trabzonspor
|6
|3
|2
|1
|5
|3
|11
|6
|Antalyaspor
|6
|3
|1
|2
|7
|6
|10
|7
|Gaziantep FK
|6
|3
|1
|2
|8
|10
|10
|8
|Alanyaspor
|6
|2
|3
|1
|8
|6
|9
|9
|Beşiktaş
|5
|3
|0
|2
|8
|7
|9
|10
|Konyaspor
|5
|2
|1
|2
|10
|7
|7
|11
|Başakşehir
|5
|1
|3
|1
|5
|4
|6
|12
|Kasımpaşa
|6
|1
|2
|3
|5
|7
|5
|13
|Rizespor
|5
|1
|2
|2
|3
|7
|5
|14
|Eyüpspor
|6
|1
|1
|4
|4
|10
|4
|15
|Kayserispor
|6
|0
|4
|2
|4
|12
|4
|16
|Gençlerbirliği
|6
|1
|0
|5
|4
|9
|3
|17
|Karagümrük
|6
|1
|0
|5
|4
|12
|3
|18
|Kocaelispor
|6
|0
|2
|4
|3
|9
|2