25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
0-1
25 Kasım
Ajax-Benfica
0-2
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
3-0
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
4-0
25 Kasım
M.City-Leverkusen
0-2
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
2-3
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
0-0
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
2-0
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
2-1
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Karabağ, Napoli deplasmanında yıkıldı!

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, İtalya'da Napoli ile oynadığı maçta puan alamadı.

calendar 26 Kasım 2025 00:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Karabağ, Napoli deplasmanında yıkıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekibi Napoli ile Azerbaycan temsilcisi Karabağ karşı karşıya geldi. Karabaği ikinci yarıda 7 dakikada yediği goller sonrası Napoli'ye deplasmanda 2-0 kaybetti.

İtalyan ekibi Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Scott McTominay ve 72. dakikada Marko Jankovic (kendi kalesine) kaydetti.

Napoli'de 56. dakikada Rasmus Höjlund penaltıdan yararlanamadı.

Bu galibiyetin ardından Napoli puanını 7'ye yükseltti. İkinci kez mağlubiyet yaşayan Karabağ da 7 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Napoli, Benfica'ya konuk olacak. Karabağ, Ajax'ı ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
