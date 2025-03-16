Kar Motosikleti Şampiyonası finali sona erdi

Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası SNX Türkiye etabı yapılan final yarışlarıyla tamamlandı.



Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonun final yarışları Tekir Kapı'da hazırlanan 870 metre uzunluğundaki pistte yapıldı.



Norveç, İsveç, Fransa ve İtalya'nın aralarında olduğu 7 ülkeden 24 sporcunun mücadele ettiği final yarışlarında ilk olarak kadınlar etabı sergilendi.



8 kadın sporcunun yarıştığı final yarışlarında, Finlandiya'dan Saga Forsel birinci, İsveç'ten Wilma Jonsson ikinci ve İsveç'ten Tilde Karalius üçüncü oldu.



16 sporcunun mücadele ettiği erkekler kategorisinde ise ilk sırayı Finlandiya'dan Aki Pihlaja alırken, ikinciliği Norveç'ten Elias Ishoel, üçüncülüğü de İsveç'ten Mille Andersson elde etti.



Düzenlenen törende, dereceye giren sporculara ödülleri, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından verildi.



