Kapadokya'da spor turizmi, Ultra Trail Koşusu ile ivme kazanıyor

Nevşehir'de 2014 yılından itibaren düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail, bölgenin uluslararası tanıtımına spor turizmiyle katkı sağlıyor.Kapadokya'nın spor turizminde de bilinirliğinin artırılması hedefiyle 2014 yılında Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney'in girişimleriyle başlatılan, son 10 yıldır da Salomon'un isim sponsorluğunda gerçekleştirilen Kapadokya Ultra Trail yarışları, yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla yapılıyor.Güney'in girişimleri sonucu 2014'te 167 sporcunun katılımıyla ilk kez düzenlenen etkinlik kapsamında bugüne kadar 18 bin 172 sporcunun yanı sıra, yakınları ve teknik ekipten oluşan binlerce kişi bölgede ağırlandı.Bu yıl 17-19 Ekim'de 12'ncisi gerçekleştirilecek organizasyonda, 79 ülkeden 2 bin 408 sporcu peribacaları arasında koşacak.2014 yılında 167, 2015'te 758, 2016'da 1066, 2017'de 1662, 2018'de 2 bin 218, 2019'da 2 bin 652, 2021'de 2 bin 540, 2022'de 2 bin 224, 2023'te 2 bin 434, 2024'te 2 bin 450 sporcunun katıldığı organizasyonda, 2020 yılında ise Kovid-19 tedbirleri nedeniyle bir sporcu rekor denemesi yapılmıştı.Aydın Ayhan Güney, AA muhabirine, Kapadokya'nın son yıllarda tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra spor turizmiyle de ön plana çıktığını ve bu alana katkı sunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.Bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilecek yarışın, 2023'te Alman açık hava sporları yayın platformu HD Sport tarafından dünyanın en iyi 25 parkur yarışı arasında gösterildiğini anlatan Güney, "Hem koşucular çok sevdi hem biz organizasyonu çok sevdik. Bir şeye sevgiyle yaklaşmak çok önemli. Bütün gücümüzü bu organizasyona sarf ettik. Bizim için önemliydi. Buradaki uzun vadeli amacımız kendi kaynaklarımızla, insanımızla uluslararası bir marka yaratmaktı. Bugün baktığımızda bunu başarmışız." dedi.Güney, yerel halkın yanı sıra kurum ve kuruluşların da organizasyona değer kattığını, bu sayede etkinliğin marka değerinin el birliğiyle yükseltildiğini söyledi.Organizasyon sayesinde bölgede spor turizminin ivme kazandığına dikkati çeken Güney, "20 binin üzerinde sporcu ağırladık. Bunların yakınları, diğer çalışanlarıyla 50 bin kişi Kapadokya'ya sadece bu organizasyonu görmek için seyahat etmiş. Bu da önemli bir rakam diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.Güney, etkinliğin bölge ekonomisine katkı sunduğuna ve sonbahar döneminde sakinleşen turizm tesislerine hareket kattığına değinerek, şunları kaydetti:"Bu yıl, 79 ülkeden yabancı sporcu katılacak. Yine her kıtadan sporcuların olduğu bir yarış olacak. Bölgeye geçen sene 150 milyon liraya yakın katkı sağladığını hesapladık. Bu yıl da 200 milyon liraya yaklaşacağını tahmin ediyoruz. Bölgeye ekonomik katkısı 4-5 günlük bir sürede çok yüksek. Bu güzel bir şey. Diğer iyi tarafı sadece turistik işletmelere değil, bütün bölgeye yayılan bir turizm. Berberinden, manavına, bakkalından, eczacısına hepsinin doğrudan yararlandığı bir turizm şekli. Diğer önemli noktası tanıtım. Bu katkıdan daha yüksek bir rakam da reklam değeri oluşturuyor. Özellikle bu yıl, Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Geliştirme Ajansı bizi projesine dahil etti. Eurosports 52 dakika Kapadokya'daki bu yarışı yayımlanacak. Bunun reklam değerini ölçmek çok zor, çok yüksek rakamlar. Sosyal medya paylaşımları ve diğer mecralardaki paylaşımlarla milyonlarca insana ulaşıyor."