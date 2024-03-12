Kamerun'da yaş skandalı! 62 futbolcuya men

Afrikalı futbolcuların gerçek yaşları ile oynandığı iddia ediliyordu. Kamerun Futbol Federasyonu'ndan flaş bir hamle geldi.



Federasyon, aralarında Afrika Kupası kadrosuna seçilen 17 yaşındaki Wilfried Nathan Douala'nın da bulunduğu 62 oyuncuya sahte yaş bildirimi nedeniyle men cezası verdi.



Yapılan soruşturma sonrası ligde sadece 4 kulübün adının bu skandala karışmadığı belirlendi.



17 yaşında olduğunu iddia eden ve men cezası alan Wilfried Nathan Douala da Afrika Kupası için Rigobert Song tarafından Kamerun Milli Takımı'na çağrılmıştı.



ETO'O HAKKINDA SORUŞTURMA



Daha önce Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Sameul Eto'o için de şike, şiddeti teşvik etme, fiziksel tehdit, gücün kötüye kullanılması ve yanlış bilgi yayma gibi nedenlerle soruşturma açılmıştı.



İŞTE CEZA ALAN OYUNCULARIN LİSTESİ



Young Sport Academy: Arnaud Messanga Messanga, Fabrice Kamaka Fils Njiberu Durell, Kelvin Tah, Nchindo John Bosco; Precious Chinazah, Cédric Wayi, Silus Mungala, Valentine Abeweh, Mujimbu Ramadan, Ousman Kengne, Amidu Mohamed, ve Robert Koneyi.



Victoria United: Nathan Douala, Nji Richmond, Ndanga André, Martin Menoua, Kylan Tchunte, Ikoi Sergeo ve Germain Fina.



As Fortuna: Marc Essono, Pascal Ze Ze, Jean Daniel Enama, Yves Mbappe, Junior Njoh, Patrick Russel Mbarga ve Mbao Hedah.



Ums de Loum: Bertin Nguemaleu, Joseph Cousin Ndongo, Camille Noah, Ryan Pharell Kouam ve Etienne Julien Andjama.



Colombe du Sud: Franklin Kamleu, Junior Evouna, Alex Jakai, Rodrigue Mvondo ve Maxwell Cho.



Gazelle Fa: Yoan Alphonse II Efala, Ibrahim Zakari, Philippe qmataba ve Mohammadou Wale.



Dynamo Douala: Jordy Youmba, Evrard Pangip, Alain Zidane Bikoe ve Prosper Nlend Ntep.



Union de Douala: Noël Austin Ajoh, Yves Enzo Borgne ve Sokmak Keller.



Fovu de Baham: Paulin Banda, Junior Bandji ve Cyrille Ngando.



Apejes: Zacharie Arthur ve Tcholefack Igor.



Pwd Bamenda: Nundi Fonda Christian ve Mfor Divine.



Bamboutos Mbouda: Bekono Mengwa ve Lend Horty.



Astres Douala: Lyonga Jonas Ekoi ve Rodrigue Joël Kamga.



Avion du Nkam: Yohan Nolan Malone ve Rodrigue Manga Ottou.



Fauve Azur: Marc Bertin Atangana Amougou ve Abdoul L'almani





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU