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Kaleciye gelse sakat bırakabilecek 10 gol



Yeşil sahalarda atılan en iyi gollerden yeni bir klip daha hazırlandı. Bu videomuzda kalecilerin çıkarmasının pek de mümkün olmadığı füzeleri izleyeceğiz. En iyisinin hangisi olduğuna siz karar verin ve videonun altına bir yorum bırakabilirsiniz





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