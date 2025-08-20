20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
22:00
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
22:00
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
22:00
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
22:00
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
22:00

Kai Havertz'ten Arsenal'e kötü haber!

Arsenal forması giyen Alman futbolcu Kai Havertz, bir sakatlık daha geçirdi.

calendar 20 Ağustos 2025 18:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Kai Havertz'ten Arsenal'e kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Premier Lig ekiplerinden Arsenal, yaz transfer dönemini iyi geçirerek kadrosunu güçlendirdi.

Uzun zaman sonra oldukça alternatifli bir kadroyla sezona giren Topçular, Kai Havertz'in sakatlık haberiyle sarsıldı.

HAVERTZ'İN SAKATLIK BELASI


Arsenal forveti Kai Havertz'in, dizindeki sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Kai Havertz'in diz sakatlığı durumu şu anda değerlendiriliyor.

Alman futbolcu, çarşamba günü Emirates Stadyumu'nda taraftarlara açık olarak düzenlenen antrenmanda yer almadı.

Kai Havertz, şubat ile mayıs ayları arasında sahalardan uzak kalmasına neden olan uzun süreli hamstring sakatlığından yeni dönmüştü. Kulüp, dizindeki durumun netleşmesi için süreci yakından takip ediyor ve sakatlığın biraz toparlanmasını bekledikten sonra detaylı analiz yapılacak.

11'DE BAŞLAMASI GÜNDEMDEYDİ

Birkaç gün önceye kadar gündem, Arsenal'in Liverpool ile oynayacağı büyük maçta santrforda Havertz mi yoksa Viktor Gyökeres mi başlayacağıydı. Jamie Carragher, "Bence Mikel Arteta büyük maçlarda Havertz'e geri dönecektir. Havertz'in oynamamasına çok şaşırırım," demişti.

Şimdi ise karar Arteta'nın elinden alınmış gibi görünüyor.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.