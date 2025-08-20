Kai Havertz'ten Arsenal'e kötü haber!

HAVERTZ'İN SAKATLIK BELASI

11'DE BAŞLAMASI GÜNDEMDEYDİ

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, yaz transfer dönemini iyi geçirerek kadrosunu güçlendirdi.Uzun zaman sonra oldukça alternatifli bir kadroyla sezona giren Topçular, Kai Havertz'in sakatlık haberiyle sarsıldı.Arsenal forveti Kai Havertz'in, dizindeki sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.Kai Havertz'in diz sakatlığı durumu şu anda değerlendiriliyor.Alman futbolcu, çarşamba günü Emirates Stadyumu'nda taraftarlara açık olarak düzenlenen antrenmanda yer almadı.Kai Havertz, şubat ile mayıs ayları arasında sahalardan uzak kalmasına neden olan uzun süreli hamstring sakatlığından yeni dönmüştü. Kulüp, dizindeki durumun netleşmesi için süreci yakından takip ediyor ve sakatlığın biraz toparlanmasını bekledikten sonra detaylı analiz yapılacak.Birkaç gün önceye kadar gündem, Arsenal'in Liverpool ile oynayacağı büyük maçta santrforda Havertz mi yoksa Viktor Gyökeres mi başlayacağıydı. Jamie Carragher,demişti.Şimdi ise karar Arteta'nın elinden alınmış gibi görünüyor.