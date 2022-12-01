Kadınlar derbisi Fenerbahçe'nin

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk etti.



Fenerbahçe, salondan 80-72 galibiyetle ayrıldı.



İlk periyotta 5-0'lık seriyle oyuna etkili başlayan ev sahibi ekip, ilerleyen zamanda da bu üstünlüğünü sürdürdü. Merve Aydın ve Meesseman basketleriyle farkı arttıran Fenerbahçe Alagöz Holding, periyot bitimine 1 dakika kala 16 sayıyla bu çeyrekteki en büyük farkı yakaladı: 28-12. İlk periyot, sarı-lacivertli ekibin 28-16 üstünlüğüyle tamamlandı.



İkinci periyotta her iki ekip de karşılıklı pota altı sayılar buldu. Periyot bitimine 5 dakika kala Fenerbahçe Alagöz Holding, 35-22'lik skorla üstünlüğünü devam ettirdi. Son 5 dakikalık bölümde Galatasaray Çağdaş Faktoring'in özellikle Stevens ve Mc Covan'ın sayılarıyla farkı eritme çabalarına izin vermeyen sarı-lacivertliler, devreye 42 - 29 üstünlükle girdi.



Maçın 3. periyodu ilk 5 dakikalık bölümde ev sahibi ekip, özellikle Meesseman'ın sayılarıyla farkı 19 sayıya kadar çıkardı: 49-30. Sonraki bölümde de oyun ve skor üstünlüğünü elden bırakmayan Fenerbahçe Alagöz Holding, üçüncü çeyreği de 56-44'lük skorla önde bitirdi.



Son periyodun ilk bölümünde bu kez konuk ekip Galatasaray Çağdaş Faktoring, etkili bir oyun sergiledi. Pelin Derya Bilgiç, Işıl Alben ve Pulvere'nin üç sayılık basketleri, Mc Covan'ın pota altı sayılarıyla farkı eritip eşitliği yakalayan sarı-kırmızılı ekip, çeyrek bitimine 5 dakika 33 saniye kala 3 sayılık üstünlük kurdu: 59-62. Mc Bride'in iki üç sayılık basketi ve pota altı sayılarıyla maçı bırakmayan Fenerbahçe Alagöz Holding, bitime 1 dakika 52 saniye kala tekrar 5 sayılık üstünlük yakaladı: 73-68. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan da 80-72 galibiyetle ayrıldı.



Salon: Fenerbahçe Metro Enerji



Hakemler: Serhat Büker, Kerem Yılmaz, Furkan Keseratar



Fenerbahçe Alagöz Holding: Elif İstanbulluoğlu, Selin Rachel Gül 2, Manolya Kurtulmuş, Olcay Çakır Turgut 8, İdil Saçalır, Şerife Alperi Onar 9, Meesseman 15, Mc Bride 20, Iagupova 9, İrem Erdik, Merve Aydın 7, Stokes 10



Galatasaray Çağdaş Faktoring: Kamile Nacickaite, Pelin Derya Bilgiç 13, Işıl Alben 5, Pulvere 13, Mc Covan 26, Meltem Yıldızhan 2, Stevens 10, Tuğçe Canıtez 3



1. Periyot: 28 - 16



Devre: 42 - 29



3. Periyot: 56 - 44





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