Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu fikstürü çekildi.Sheraton İstanbul Ataköy Hotel'de gerçekleştirilen fikstür çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yöneticileri ile ligde mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı.TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgün, 2018-2019 sezonunun tüm kulüplere hayırlı olmasını dileyerek, "Sakatlıksız, sorunsuz ve rekabetin yüksek olduğu bir sezon olmasını diliyorum. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonununda takım sayısı 12'ye düşecek. Avrupa'da mücadele eden kulüplerimizin yoğun maç periyodunda çok yoruldukları için bu kararı aldık." ifadelerini kullandı.Ligde yeni sezon 13 Ekim'de oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak ve ilk yarı 6 Ocak 2019'da sona erecek.Ligin ikinci yarısı 12 Ocak'ta başlayacak ve normal sezon maçları 14 Nisan 2019'da tamamlanacak.Toplam 14 takımın yer aldığı Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu, iki devreli lig usulüne göre oynanacak. Normal sezonun 26 hafta süreceği ligde, ilk 8'e girecek takımlar play-off'a yükselecek, son 2 sırayı alacak takımlar ise küme düşecek.Play-off serisi 0-0 başlayacak ve çeyrek finallerde 2, yarı finallerde de 3 galibiyet alacak takımlar tur atlayacak. Final müsabakalarında ise rakibi karşısında 3 galibiyet alacak takım, 2018-2019 sezonunun şampiyonu olacak.Mersin Büyükşehir Belediyespor-Hatay Büyükşehir BelediyesporBOTAŞ-İstanbul ÜniversitesiCanik Belediyespor-Kırçiçeği Bodrum BasketbolBeşiktaş-Galatasarayİzmit Belediyespor-Adana BasketbolFenerbahçe-OGM OrmansporAbdullah Gül Üniversitesi-Çukurova Basketbol