Kadınlar 60 metrede şampiyona rekoru egale edildi

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 60 metrede İsviçreli Mujinga Kambundji, altın madalya kazandı.



Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada kadınlar 60 metrede madalyalar sahiplerini buldu.



Geçen yıl Belgrad'da dünya salon şampiyonu olan 30 yaşındaki İsviçreli Kambundji, 7.00'lık derecesiyle Hollandalı Nelli Cooman'ın 1986'da kırdığı şampiyona rekorunu egale ederek altın madalyaya uzandı.



Polonyalı Ewa Swoboda 7.09 ile gümüş, Büyük Britanyalı Daryll Neita da 7.12 ile bronz madalyanın sahibi oldu.





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