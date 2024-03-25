Kadınlar 1'inci Lig 3'üncü Bölüm Sutopu müsabakaları Kayseri'de yapıldı

Türkiye Sutopu Federasyonu Kadınlar 1'inci Lig 3'üncü Bölüm Sutopu Müsabakaları, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Havuzu'nda yapıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Kadınlar 1'inci Lig 3'üncü Bölüm Sutopu müsabakaları Kayseri'de yapıldı
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25 Mart 2024 15:51
Türkiye Sutopu Federasyonu Kadınlar 1'inci Lig 3'üncü Bölüm Sutopu Müsabakaları, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Havuzu'nda gerçekleştirildi.

Kayseri ev sahipliğinde yapılan Türkiye Sutopu Federasyonu Kadınlar 1'inci Lig 3'üncü Bölüm Sutopu Müsabakaları 10 takımın katılımı ile düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye, ODTÜ, Adana Büyükirhit Belediye, Hatay Büyükşehir Belediye, Dalton Koleji, ASSK, Antalyaspor, Yeşilyurt, Nevşehir Belediyesi ve Galatasaray ZENA takımlarının katıldığı müsabakalar üç gün sürdü. İlk 4'e giren takımlar Play-Off müsabakası oynayacak.

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