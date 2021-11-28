Kaan ve Mert oynadı; Sassuolo, Milan'ı yıktı!

İtalya Ligi Serie A'da 14. hafta mücadelesinde Sassuolo, deplasmanda Milan'ı 3-1 mağlup etti. Milli futbolcularımız Kaan Ayhan ve Mert Müldür, 90 dakika forma giydi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kaan ve Mert oynadı; Sassuolo, Milan'ı yıktı!
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28 Kasım 2021 19:16
İtalya Ligi Serie A'da 14. hafta karşılaşmasında Milan, Sassuolo'yu konuk etti.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Sassuolo'nun 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Scamacca, 33. dakikada kendi kalesine Simon Kjaer ve 66. dakikada Berardi kaydetti. Milan'ın tek sayısı 21. dakikada Romagnoli'den geldi.

Milan'da Romagnoli, 77. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Sassuolo'da milli futbolcularımız Kaan Ayhan ve Mert Müldür, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Sassuolo, 3 maç aradan sonra galibiyet aldı ve 18 puanla 12. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Milan ise 32 puanla 2. sırada yer buldu.

Milan, gelecek hafta Genoa deplasmanına konuk olacak. Sassuolo ise Napoli'yi ağırlayacak.


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