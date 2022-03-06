Juventus'un hedefi Pogba

Sezon sonunda Manchester United ile olan sözleşmesi sona erecek Paul Pogba'yı transfer etmek için en hevesli takımın İtalyan ekibi Juventus olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Juventus'un hedefi Pogba
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06 Mart 2022 17:23
Paul Pogba'nın sezon sonunda hangi takımda olacağı halen kestirilemiyor. Pogba'nın nereye gideceği hakkında çeşitli spekülasyonlar sürerken, yıldız oyuncunun Manchester United ile yola devam etme ihtimali pek yüksek görünmüyor.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre yıldız oyuncunun menajeri Mino Raiola şimdiden yaz transfer dönemi için görüşmelerini sıklaştırdı ve oyuncunun eski kulübü Juventus'un, Pogba'yı yeniden takıma katmakta oldukça istekli olduğu iddia edildi. İtalyan ekibinin araya başka bir takımın girmesine fırsat vermeden Pogba transferini bitirmek istediği belirtildi.

Her ne kadar Pogba'nın mevcut kulübü Manchester United'ın oyuncuyla sözleşme uzatıp, yaz transfer döneminde para kazanarak yolları ayırma hedefi olsa da Fransız oyuncu bu fikre sıcak bakmıyor.

Pogba'da istekli

Real Madrid'e veya Paris Saint Germain'e katılma ihtimalinin her geçen gün azaldığını düşünen Paul Pogba'nın da Torino ekibine katılmakta herhangi bir çekincesinin olmadığı belirtildi.

Paul Pogba, 2016 yılında 120 milyon euro bedelle Juventus'tan, altyapısında oynadığı Manchester United'a transfer olmuştu. 
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