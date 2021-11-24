Juventus'tan Vlahovic için 50 milyon euro!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un, Fiorentina'da forma giyen genç yıldız adayı Dusan Vlahovic'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Juventus'tan Vlahovic için 50 milyon euro!
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24 Kasım 2021 16:32
Juventus'un, son zamanlarda Fiorentina'da ciddi çıkış yakalayan Dusan Vlahovic ile ilgilendiği iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport'a göre Torino kulübünün, kış transfer döneminde genç golcü Vlahovic için Fiorentina'ya 50 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı ifade edildi.

Vlahovic'in de transfere sıcak bakmasından dolayı İtalyan ekibinin girişimlerini hızlandırdığı aktarıldı.

Ancak Fiorentina'nın, 21 yaşındaki oyuncu için 70 milyon euro istediği belirtildi.

Vlahovic bu sezon Fiorentina ile çıktığı 14 maçta 12 gol atarken, 2 de asist yapma başarısı gösterdi.


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