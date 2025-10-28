Juventus, Spaletti ile anlaşmaya yakın

Juventus'ta yeni teknik direktör arayışı hızla sürerken, koltuğun en güçlü adayı Luciano Spalletti oldu.

Udinese karşısında takımın başında Juventus Next Gen hocası Massimo Brambilla yer alacak. Ancak Perşembe gününden itibaren görevi devralması beklenen isim Spalletti.

Deneyimli teknik adam, sabah saatlerinde Juventus'un yeni CEO'su Damien Comolli ile bir araya gelecek. Görüşmede pürüz çıkmazsa, anlaşmanın kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.

TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN'I REDDETTİ

Spalletti, Fenerbahçe ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddederken, Juventus projesine sıcak bakıyor. İtalyan basınına göre anlaşma; sezon sonuna kadar sözleşme + ilk 4'e girilmesi halinde otomatik uzatma formülünü içeriyor.

Juventus'un diğer adayları Raffaele Palladino ve Roberto Mancini olsa da, kulüp patronu John Elkann'ın onayıyla Spalletti açık ara önde.

Tudor'un Lazio yenilgisi sonrası gönderilmesiyle Torino devinde yeni bir dönem başlamak üzere.

SPALETTI'DEN AÇIKLAMA