28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Juventus, Spaletti ile anlaşmaya yakın

Lazio yenilgisi sonrası Igor Tudor'la yollarını ayıran Juventus'ta gözler Luciano Spalletti'ye çevrildi.

calendar 28 Ekim 2025 11:04 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025 14:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus'ta yeni teknik direktör arayışı hızla sürerken, koltuğun en güçlü adayı Luciano Spalletti oldu.
 
Udinese karşısında takımın başında Juventus Next Gen hocası Massimo Brambilla yer alacak. Ancak Perşembe gününden itibaren görevi devralması beklenen isim Spalletti.
 
Deneyimli teknik adam, sabah saatlerinde Juventus'un yeni CEO'su Damien Comolli ile bir araya gelecek. Görüşmede pürüz çıkmazsa, anlaşmanın kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.
 
TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN'I REDDETTİ
 
Spalletti, Fenerbahçe ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddederken, Juventus projesine sıcak bakıyor. İtalyan basınına göre anlaşma; sezon sonuna kadar sözleşme + ilk 4'e girilmesi halinde otomatik uzatma formülünü içeriyor.
 
Juventus'un diğer adayları Raffaele Palladino ve Roberto Mancini olsa da, kulüp patronu John Elkann'ın onayıyla Spalletti açık ara önde.
 
Tudor'un Lazio yenilgisi sonrası gönderilmesiyle Torino devinde yeni bir dönem başlamak üzere.
 
SPALETTI'DEN AÇIKLAMA
 
Luciano Spalletti'nin yaptığı "İtalyan takımlarıyla hiçbir temasım olmadı ama geri dönmek istiyorum." sözleri, Juventus iddialarını güçlendirdi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
