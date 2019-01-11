RAMOS: "HERŞEY KARMAŞIK"

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak adından sıkça söz ettiren Juventus, Real Madrid'den bir yıldız daha almayı hedefliyor.İspanyol basınında yer alan habere göre İtalyan devi, Arsenalli Ramsey ile yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından ibreyi Real Madrid'in İspanyol yıldızı Isco'ya çevirecek.Dünyaca ünlü İtalyan menajer Gianluca Di Marzio'nun aktardıklarına göre Santiago Solari'nin pek şans vermediği ve mutsuz olduğu belirtilen Isco için Juventus, kısa sürede Real Madrid'in kapısını çalacak.Real Madrid'in tecrübeli kaptan Sergio Ramos, teknik direktör Solari'nin Isco'yu kadrosunda tercih etmemesine dairyorumunda bulunmuş ve hocasına serzenişini bu şekilde dile getirmişti.Isco (Francisco Román Alarcón Suárez) bu sezon Real Madrid forması ile 21 müsabakada boy gösterirken 4 gol attı ve 1 asist yaptı.