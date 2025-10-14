14 Ekim
Estonya-Moldova
19:00
14 Ekim
Andora-Sırbistan
21:45
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
21:45
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
21:45
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
21:45
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
21:45
14 Ekim
İtalya-İsrail
21:45
14 Ekim
Letonya-İngiltere
21:45
14 Ekim
Nijerya-Benin
19:00
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

Juventus, Milan Skriniar'ın peşinde

Juventus, sakatlanan ve en az 2 ay sahalardan uzak kalacak olan stoperi Gleison Bremer'in yerini doldurmak için Fenerbahçe'den Milan Skriniar'ı gündemine aldı.

calendar 14 Ekim 2025 09:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Juventus, fazla transfer bütçesi olmadığı için kiralayabileceği ve daha önce Serie A'da forma giymiş büyük oyunculara bakacak. Bunun için ilk hedefleri Fenerbahçe'den Milan Skriniar olacak.

Skriniar'ın Jose Mourinho ayrılığı sonrası mutsuz olabileceğini düşünen Juventus Genel Direktörü Damien Comolli, temaslara şimdiden başlayacak ve ara transferin ilk gününde Skriniar'ı kadrosuna katmaya çalışacak.

ALTERNATİFİ MIN-JAE AMA ZOR...

İtalyan devinin bir diğer hedefinin ise geçmişte Napoli'de forma giyen ancak şu an Bayern Münih'te dakika bulmakta zorlanan Kim Min-Jae olduğu kaydedildi.

Kim Min-Jae'nin Avrupa Birliği pasaportu olmaması, Juventus'un da sezon başına kaydedilecek AB Dışı oyuncu kontenjanının ise Kanadalı Jonathan David sonrası sadece 1'e düştüğü belirtildi.

Atletico Madrid'de dakika bulamayan Arjantinli sağ bek Nahuel Molina'nın da transferinin düşünüldüğü, bu nedenle Kim Min-Jae transferinin son ihtimal olduğu belirtildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
