Juventus, kaptan Chiellini'nin sözleşmesini uzattı

Juventus, 36 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Giorgio Chiellini'nin sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; juventus.com
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Juventus, kaptan Chiellini'nin sözleşmesini uzattı
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02 Ağustos 2021 21:53
İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından (Serie A) Juventus, kaptan Giorgio Chiellini'nin sözleşmesini uzattı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki stoperin sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi.

2005 yılında siyah-beyazlı takıma transfer olan Chiellini, Serie A'da 9 şampiyonluk yaşadı.


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