Juventus, kaptan Chiellini'nin sözleşmesini uzattı

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından (Serie A) Juventus, kaptan Giorgio Chiellini'nin sözleşmesini uzattı.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki stoperin sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi.
2005 yılında siyah-beyazlı takıma transfer olan Chiellini, Serie A'da 9 şampiyonluk yaşadı.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki stoperin sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi.
2005 yılında siyah-beyazlı takıma transfer olan Chiellini, Serie A'da 9 şampiyonluk yaşadı.