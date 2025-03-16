İtalya Serie A'nın 29. haftasında Fiorentina ile Juventus karşı karşıya geldi. Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fiorentina 3-0'lık skorla kazandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Robin Gosens, 18. dakikada Rolando Mandragora ve 53. dakikada Albert Gudmundsson kaydetti.
Fiorentina'da 2 ve 3. golün asistlerini, Juventus'un Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Fagioli yaptı.
KENAN YILDIZ YEDEK BEKLEDİ
Juventus'ta teknik direktör Thiago Motta, yedek bekleyen Kenan Yıldız'ı oyuna sürmedi.
JUVE, İKİ MAÇTA 7 GOL YEDİ
Geçen hafta Atalanta'ya 4-0 yenilen Juventus, Fiorentina deplasmanında da mağlup oldu ve 52 puanla 5. sıraya düştü.
FIORENTINA HAYAT BULDU
Son 5 maçının 4'ünü kaybederek bu maça çıkan Fiorentina, net galibiyetle birlikte puanını 48'e çıkardı.
Juventus, milli aradan sonra Genoa'yı ağırlayacak. Fiorentina ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.
Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Robin Gosens, 18. dakikada Rolando Mandragora ve 53. dakikada Albert Gudmundsson kaydetti.
Fiorentina'da 2 ve 3. golün asistlerini, Juventus'un Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Fagioli yaptı.
KENAN YILDIZ YEDEK BEKLEDİ
Juventus'ta teknik direktör Thiago Motta, yedek bekleyen Kenan Yıldız'ı oyuna sürmedi.
JUVE, İKİ MAÇTA 7 GOL YEDİ
Geçen hafta Atalanta'ya 4-0 yenilen Juventus, Fiorentina deplasmanında da mağlup oldu ve 52 puanla 5. sıraya düştü.
FIORENTINA HAYAT BULDU
Son 5 maçının 4'ünü kaybederek bu maça çıkan Fiorentina, net galibiyetle birlikte puanını 48'e çıkardı.
Juventus, milli aradan sonra Genoa'yı ağırlayacak. Fiorentina ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.