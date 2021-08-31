Juventus, Cristiano Ronaldo'nun ayrılık rakamını açıkladı

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a gidiş bedeli resmen açıklandı. İşte ayrıntılar..

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Juventus, Cristiano Ronaldo'nun ayrılık rakamını açıkladı
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31 Ağustos 2021 10:25
Juventus Kulübü, Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo için alacağı bonservis bedelini açıkladı.

İtalyan ekibi, Manchester United'ın 36 yaşındaki Portekizli yıldız için 15 milyon euro ödeyeceğini duyurdu. Bu rakamın 5 mali yılda ödeneceği açıklandı.

Öte yandan Manchester United'ın Cristiano Ronaldo için 8 milyon euro bonus ödemesi yapacağı da ilan edildi.


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