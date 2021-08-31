Juventus, Cristiano Ronaldo'nun ayrılık rakamını açıkladı

Juventus Kulübü, Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo için alacağı bonservis bedelini açıkladı.



İtalyan ekibi, Manchester United'ın 36 yaşındaki Portekizli yıldız için 15 milyon euro ödeyeceğini duyurdu. Bu rakamın 5 mali yılda ödeneceği açıklandı.



Öte yandan Manchester United'ın Cristiano Ronaldo için 8 milyon euro bonus ödemesi yapacağı da ilan edildi.



