Juventus Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldı

Juventus, Avrupa Süper Ligi projesinden çekildiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından projeyi başlatan Real Madrid ve Barcelona dışında Avrupa Süper Ligi oluşumunu destekleyen takım kalmamış oldu.

, Fotoğraf; EPA
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Juventus Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldı
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13 Temmuz 2023 23:23
Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkışıyla tüm dünyada büyük yankı uyandıran ancak sonrasında hüsranla noktalanan Avrupa Süper Lig projesinden bir takım daha çekildiğini açıkladı.

İtalyan devi Juventus'tan yapılan açıklamada 6 Haziran tarihinde başlatılan müzakereler neticesinde ilgili sözleşme hükümlerinde tutarsızlılar bulunduğu için Avrupa Süper Lig projesinden çekildikleri ifade edildi. Avrupa Süper Lig projesinde böylelikle oluşumu başlatan iki İspanyol ekibi Real Madrid ve Barcelona dışında kulüp kalmadı.

OLUŞUM BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri 19 Nisan 2021'de Avrupa Süper Ligi girişimini başlattıklarını açıklamıştı. İlk formata göre, 20 takımın yer alacağı ligin kurucusu 15 kulüp, organizasyonda kalıcı olarak kalacak, diğerleri ise liglerindeki başarı kriterlerine göre belirlenecekti.

FIFA, UEFA ve spor kamuoyundan gelen sert tepkilerin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki 9 kulüp, bu organizasyondan çekildiklerini duyurmuştu. UEFA ve FIFA, oluşumdan çıkmayan 3 takımın, kendilerine bağlı organizasyonlardan ve ulusal liglerden çıkarılması, uluslararası maçlara oyuncu göndermesinin yasaklanması gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarmıştı. Yaşananların ardından konu, Avrupa Adalet Mahkemesine kadar taşınmıştı.

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