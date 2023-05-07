Juventus, Atalanta deplasmanında galip

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Juventus, deplasmanda Atalanta'yı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Juventus, Atalanta deplasmanında galip
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07 Mayıs 2023 15:51
Son güncelleme 07 Mayıs 2023 15:53
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Atalanta sahasında Juventus'u konuk etti. Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Juventus 2-0 kazandı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelede Juventusa galibiyeti getieren golleri 56. dakikada Samuel Iling-Junior ve 90+8'de Dusan Vlahovic kaydetti.

Bu maçın ardından Atalanta, 58 puanda kaldı. Juventus ise puanını 66'ya yükseltti.

MERİH KULÜBEDE OTURDU

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Merih Demiral, bu karşılaşmada eski takımı Juventus'a karşı süre almadı.

 

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