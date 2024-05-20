Dursun Özbek'in konuştuğu sırada Fenerbahçe'den paylaşım

Deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenen Fenerbahçe'den dikkat çeken bir paylaşım daha geldi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in basın toplantısına başladığı esnada Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'den yapılan paylaşım şöyle:
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in basın toplantısına başladığı esnada Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'den yapılan paylaşım şöyle:
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in basın toplantısı sırasında paylaşım yaptı. https://t.co/7g3ccITI4b
— Sporx (@sporx) May 20, 2024
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