Dursun Özbek'in konuştuğu sırada Fenerbahçe'den paylaşım

Derbide Galatasaray'ı 1-0 yenen Fenerbahçe'den dikkat çeken bir paylaşım daha geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Dursun Özbek'in konuştuğu sırada Fenerbahçe'den paylaşım
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20 Mayıs 2024 17:17
Deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenen Fenerbahçe'den dikkat çeken bir paylaşım daha geldi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in basın toplantısına başladığı esnada Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşım şöyle:

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