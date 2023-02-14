Justin Holiday, Mavericks ile anlaşacak

Houston Rockets guardı Justin Holiday, Rockets'tan ayrıldıktan sonra Dallas Mavericks ile sözleşme imzalamayı planlıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Justin Holiday, Mavericks ile anlaşacak
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14 Şubat 2023 10:39
Houston Rockets guardı Justin Holiday, Rockets'tan ayrıldıktan sonra Dallas Mavericks ile sözleşme imzalamayı planlıyor.

Holiday, son takas gününde Atlanta Hawks tarafından Rockets'a gönderilmişti.

Mavericks'in adı, yakın zamanda Phoenix Suns ile sözleşme imzalamayı kabul eden Terrence Ross ile de bağlantılıydı.

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