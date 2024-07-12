Jürgen Klopp'tan ABD'ye ret!

Premier Lig ekibi Liverpool'dan kafasını dinlemek ve futboldan uzaklaşmak için ayrılan Alman teknik adam Jürgen Klopp'a sürpriz bir teklif geldi.



The Athletic'te yer alan habere göre; ABD Futbol Federasyonu, Klopp'a Milli takım antrenörlüğü teklif etti.



KLOPP'TAN ABD'YE RET



Ancak Alman teknik adamın hiç düşünmeden bu teklifi reddettiği ve futboldan uzak kalmaya devam etmek istediğini dile getirdi.



Klopp, Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig zaferleri yaşadığı dokuz yılın ardından mayıs ayında Liverpool'daki menajerlik görevinden ayrılmıştı.





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