'Juan Mata Türkiye ve Suudi Arabistan'ı reddetti'

Manchester United'dan ayrılan Juan Mata'nın Türkiye'den gelen bir teklifi reddettiği belirtildi.



AS'ın haberine göre 34 yaşındaki İspanyol oyuncunun Türkiye'den bir takımdan resmi teklif aldığı ancak kabul etmediği aktarılırken Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifi de geri çevirdiği ifade edildi. Al Hilal kulübünün yıllık 10 milyon euroluk teklifini geri çeviren Mata'nın Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluk mücadelesi veren bir takıma imza atmak istediği için bu iki teklifi de reddettiği belirtildi.



2011 yılından bu yana Chelsea ve Manchester United'da olmak üzere Premier Lig'de boy gösteren İspanyol oyuncu, Geçen sezon sadece 7 lig maçında oynamış ve skor katkısı yapamamıştı.





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