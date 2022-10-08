Juan Mata'dan gençlere büyük destek

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Juan Mata, genç oyuncularla yakından ilgilenerek sorunlarını çözüyor...

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Juan Mata'dan gençlere büyük destek
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08 Ekim 2022 15:48
Juan Mata
Juan Mata
Galatasaray
Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Juan Mata, antrenmanlarda genç futbolculara adeta bir öğretmen gibi yaklaşıyor. 

Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli futbolcusu, genç oyuncularla yakından ilgilenerek sorunlarını çözüyor... İspanyol yıldız, birikimlerini genç oyunculara aktaryor ve saha içinde durmaları gereken yerleri gösteriyor.

KAYSERİ MAÇINA 11'DE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Bu sezon Süper Lig'de 33 dakika görev yapan yıldız futbolcunun Kayserispor maçında ilk 11'de olmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

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