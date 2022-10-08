Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Juan Mata, antrenmanlarda genç futbolculara adeta bir öğretmen gibi yaklaşıyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli futbolcusu, genç oyuncularla yakından ilgilenerek sorunlarını çözüyor... İspanyol yıldız, birikimlerini genç oyunculara aktaryor ve saha içinde durmaları gereken yerleri gösteriyor.
KAYSERİ MAÇINA 11'DE ÇIKMASI BEKLENİYOR
Bu sezon Süper Lig'de 33 dakika görev yapan yıldız futbolcunun Kayserispor maçında ilk 11'de olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli futbolcusu, genç oyuncularla yakından ilgilenerek sorunlarını çözüyor... İspanyol yıldız, birikimlerini genç oyunculara aktaryor ve saha içinde durmaları gereken yerleri gösteriyor.
KAYSERİ MAÇINA 11'DE ÇIKMASI BEKLENİYOR
Bu sezon Süper Lig'de 33 dakika görev yapan yıldız futbolcunun Kayserispor maçında ilk 11'de olmasına kesin gözüyle bakılıyor.