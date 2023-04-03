Milwaukee Bucks guardı Jrue Holiday, takım arkadaşı Giannis Antetokounmpo'nun "LeBron James etkisi" nedeniyle MVP tartışmalarında gözden kaçtığını söyledi.



Bu sezon MVP yarışı söz konusu olduğunda en sık adı geçen iki oyuncu Nikola Jokic ve Joel Embiid olurken, Antetokounmpo'nun ismi genelde bu ikilinin arkasında yer alıyordu.



Holiday, ödülü Giannis'in kazanmayı hak ettiğini düşünüyor olsa da, insanların kendisini bu seviyede görmeye alışmış olması nedeniyle bunun olasılığının düşük olduğunu belirterek, Bucks yıldızının durumunu LeBron James'inkine benzetti:



"Giannis çok fazla MVP oldu. Çok uzun süredir böyle oynadığı için, insanların sıkıldığını hissediyorum. LeBron James etkisi gibi bir şey. LeBron o kadar uzun süredir böyle oynuyor ki, insanlar artık bunun normal olduğunu düşünüyor. Ama aslında değil."



Antetokounmpo bu sezon maç başına 32.1 dakikada 31.1 sayı, 11.8 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları yakalıyor.





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