Josip Stanisic'ten geleceği için açıklama

Bayer Leverkusen forması giyen ve bonservisi Bayern Münih'te bulunan Josip Stanisic, geleceği için, "Yazın ne olacağını bilemezsiniz" dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Josip Stanisic'ten geleceği için açıklama
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04 Nisan 2024 17:47
Bayer Leverkusen'de kiralık olarak forma giyen Josip Stanisic, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Bonservisi Bayern Münih'te bulunan 24 yaşındaki futbolcu, son maça kadar Bayer Leverkusen'e odaklanacağını söyledi ve, "Bakalım, yazın ne olacağını asla bilemezsiniz" ifadelerini kullandı.

"BAYERN'E GERİ DÖNECEK"

Stanisic'in menajeri Dieter Hoeness, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Bayer Leverkusen için herhangi bir madde ya da satın alma opsiyonu bulunmuyor. Bu yüzden yazın Bayern Münih'e geri dönecek" ifadelerini kullanmıştı.

TEK GOLÜ BAYERN'E

Bayer Leverkusen'de bu sezon 28 maçta süre bulan Stanisic, 1 gol attı ve 3 asist yaptı. Stanisic, Bayer Leverkusen'de attığı tek golü bonservisinin bulunduğu Bayern Münih'e atmıştı.

 

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