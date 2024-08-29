Joshua King, yeni takımına imzayı attı!

Son olarak Fenerbahçe'de forma giyen Joshua King, Fransa temsilcisi Toulouse takımına transfer oldu.

Haber; Sporx.com
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Joshua King, yeni takımına imzayı attı!
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29 Ağustos 2024 15:57
Son güncelleme 29 Ağustos 2024 16:00
Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve boşta olan Joshua King'in yeni adresi belli oldu. 

32 yaşındaki futbolcu, Fransa Lig 1 ekibi Toulouse'a transfer oldu.

PREMIER LİG'DE 204 MAÇ

Norveçli hücum oyuncusu, Premier Lig'de Everton, Bournemouth gibi takımlarda forma giyerken, Premier Lig'de çıktığı 204 maçta 53 gol 17 asistlik katkı verdi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 54 maça çıkıp 2370 dakika süre alan Joshua King 12 gol, 7 asistlik skor katkısı veren King, kariyeri boyunca çıktığı 419 maçta 89 gol 50 asistlik performans sergiledi.

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