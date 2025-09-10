Chicago Bulls, Josh Giddey ile dört yıllık, 100 milyon dolar değerinde önemli bir sözleşme imzalayarak oyuncunun geleceğini güvence altına aldı.Sınırlı serbest oyuncu statüsünde bulunan Giddey için Bulls'un diğer takımların tekliflerini eşleştirme hakkı bulunuyordu. Görüşmeler başlangıçta zorlu geçti.İlk etapta Bulls, dört yıllık 80 milyon dolarlık bir teklif sundu. Daha sonra bu teklifi 88 milyon dolara yükseltti. Taraflar arasındaki görüşmelerin ardından nihai rakam olan 100 milyon dolarda anlaşmaya varıldı.Sözleşmenin ne kadarının tamamen garanti olduğu henüz açıklanmadı.Chicago'daki ilk sezonunda etkileyici bir performans ortaya koyan Giddey, maç başına 14.6 sayı, 8.1 ribaund ve 7.2 asist ortalamaları yakaladı.Bulls, Giddey'yi 2024 Haziran ayında Oklahoma City Thunder'dan, Alex Caruso'yu Oklahoma'ya göndererek gerçekleştirdiği takasla kadrosuna katmıştı.